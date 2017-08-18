Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimleri sonucu İsviçre’den iadesi konusunda anlaşmaya varılan Herakles lahdi, 6 Eylül’de Türkiye’ye getirilecek. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Türkiye’den 1960’larda yasadışı yollarla yurtdışına kaçırılan binlerce tarihi eser bakanlık öncülüğünde Anadolu topraklarına döndürülürken, en son mart ayında İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan Herakles lahdinin Türkiye’ye iade edilmesi kararlaştırıldı. Cenevre Üniversitesi Sanat ve Tarih Müzesi’nde bulunan Herakles lahdi, 6 Eylül’de bakanlık uzmanlarının denetiminde söz konusu müzeden teslim alı- nacak. Tarihi eser, Türkiye’ye getirilişinin ardından Antalya Müzesi Müdürlüğü’ne teslim edilecek ve burada sergilenmeye başlanacak. Herakles lahdine 2010’da Cenevre serbest limanında, İsviçreli yetkililerin envanter kontrolü sırasında el konulmuştu. Cenevre Başsavcılığı, 2015’te lahdin iadesine kara vermişti.

Herakles lahdi