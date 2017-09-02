24 yıl önce aramızdan ayrılan ünlü yıldız Audrey Hepburn'ün kişisel eşyaları açık artırmaya çıkıyor. Tarzı ve duruşuyla kendine hayran bırakan sanatçının koleksiyonu, satış öncesi Hong Kong'da sergilenmeye başladı.

Satışa sunulacak eşyalar arasında Hepburn'a ait kıyafetler, ayakkabılar ve takılar da yer alıyor. Ayrıca Hepburn'ün en sevilen filmlerinden Tiffany'de Kahvaltı filminin senaryosu da açık artırmada yer alan parçalar arasında. Üzerinde ünlü yıldıza ait notların yer aldığı senaryonun 77 bin dolardan alıcı bulması bekleniyor.

Hepburn'un kişisel koleksiyonu 27 Eylül'de Londra'da düzenlenecek müzeyede sonrası yeni sahiplerini bulacak.