İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, yurttan kaçan kızları izlemeye aldı. İstihbarat çalışması yapan polis, kızlardan bazılarının bir kaz çiftliğinde tutulduğunu tespit etti. Takibe alınan Ataşehir Kayışdağı’ndaki çiftliğe, önceki gün operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, boş arazide derme çatma kulübelerden ve hayvanların barındırıldığı yapılardan oluşan çiftliğe bahçedeki 3 pitbull ve 1 kangal cinsi köpeği bayıltarak girdi. Kaz ve tavuklara bakan Afganistanlı Sabur R. gözaltına alınırken, çiftlik sahibi Abuzer Sayan’a ulaşılamadı.
İSTİSMAR GÖRÜNTÜLERİ
Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre aramada, küçük kızların çiftlikte zorla tutulduğunu ve istismara uğradığını kanıtlayan video kayıtlarına ulaşıldı. Çiftliğe daha önce getirildiği belirtilen 4 kızın silah zoruyla cinsel istismara uğradığı, birbirleriyle ilişkiye zorlandığı görüntülerin olduğu CD’ler ile 2 tabanca ve 180 mermi bulundu. Görüntülerdeki kızların 14-17 yaşındaki A.T., K.Ü., H.K. ve A.U. olduğu anlaşıldı. Kızların 3’ünün yurda geri döndükleri ancak korktukları için konuşmadıkları ortaya çıktı. Abuzer Sayan’ın şimdiye kadar 7-8 kadar kızı kandırıp çiftliğe götürdüğü, silahla korkutup cinsel istismarda bulunduğu tahmin ediliyor.
Polis, 3 pitbull ve 1 kangalı uyutarak çiftliğe girdi.
17 YAŞINDAKİ KIZ KURTARILDI
Çiftlik sahibi Abuzer Sayan’ın Ataşehir’deki evini tespit eden polis, buraya da baskın düzenledi. Operasyonda, Sayan’ın tehditle evinde tuttuğu 17 yaşındaki H.K. adlı kız kurtarıldı. Zorbanın H.K.’yı da diğer kız çocukları gibi silahla korkuttuğu, görüntülerini ailelerine göndermekle tehdit ettiği anlaşıldı. Adliyeye sevk edilen çiftlik sahibi ile çalışanı Sabur R., ‘cinsel istismar’ ve ‘hürriyeti tahdit’ suçlarından tutuklandı.
Kaz çiftliği, derme çatma barakalardan oluşuyor.
ÇOCUK KAÇIRMAKTAN SABIKALI ÇIKTI
Çiftliğin sahibi Abuzer Sayan’ın, geçimini kaz ve tavuk çiftliği işleterek sağladığını beyan ettiği ve kısa süre önce belediyenin işgaliye cezası kestiği anlaşıldı. 1 çocuk babası şüphelinin boşandığı öğrenildi. İncelemede şüphelinin ‘çocuk kaçırma ve alıkoymak’ suçunun da aralarında olduğu 12 sabıkasının bulunduğu, bir çocuğu alıkoyduğu için de arandığı anlaşıldı.
Sayan’ın polisteki kaydında şu suçlar yer alıyor: ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘çocuğun kaçırılması ve alıkonulması’, ‘oto hırsızlığı’, ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’, ‘kötü muamele’, ‘hırsızlık’, ‘tehdit’, ‘hakaret’.
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