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10 bin 800 kilometre uçan leylek 'Klippi', Bursa'da

Almanya´nın Pörnbach şehrinde 3 yıl önce Alman araştırmacılar tarafından uydu verici takılarak izlemeye alınan 'Klippi' adlı leylek, Bursa´nın Karacabey ilçesinde fotoğraflandı. Sonbaharda Afrika'ya göç eden leyleğin 3 yılda 10 bin 895 kilometre uçtuğu belirlendi

10 bin 800 kilometre uçan leylek 'Klippi', Bursa'da
DHA

Almanya'da 2018 yılında Pörnbach şehrinde kuş araştırmacıları tarafından sırtına takılan ve güneş enerjisi ile çalışan mini uydu vericisi ile takibe alınan Klippi adlı leylek, aynı yıl sonbaharda diğer leyleklerle birlikte Afrika'ya göç etti.

DHA'nın haberine göre Klippi, bu yıl mart ayını Sudan´da geçirdikten sonra nisan ayıyla birlikte kuzeye doğru göçe çıktı ve 17 Nisan´da Türkiye´ye ulaştı.

Sırasıyla Adana, Niğde, Konya üzerinden geçerek Eskişehir´in ardından 20 Nisan´da Bursa´ya gelen leylek Klippi, İnegöl Barajı yakınlarında 3 gün kadar konakladıktan sonra Karacabey´in Sultaniye, Hamidiye ve İsmetpaşa mahalleleri arasında kalan tarlalarda beslendi.

Halen Bursa´nın Karacabey ilçesinde bulunan Klippi, hayvanseverlerin de ilgisini çekiyor.

2018 yılında verici ile takibe alınan Klippi, 3 yılda toplam 10 bin 895 kilometre yol katetti. 7 farklı ülkeden geçen Klippi cep telefonlarına ücretsiz indirilen `Animal Trackar´ uygulamasından izlenebiliyor.

'KISA MESAFE GÖÇLERLE HAYATA HAZIRLANIYORLAR'

Kışı Sudan´da geçiren leylek Klippi´nin gelecek yıl doğduğu topraklara uçmasını beklediklerini kaydeden Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Leylekler üreme erişkinliğine 4 yılda ulaşıyor ve bu zamana dek yaşıtlarından oluşturdukları kalabalık gruplar halinde kısa mesafe göçler yaparak hayata hazırlanıyorlar. Göç etmeyi, sürü pskilojisini ve doğal şartlara uyum sağlamayı pekiştirirler ve daha sonra üremek için doğduğu bölgelere göç ederler. Leylek Klippi´yi kıştan beri takip ediyorum. Onun Türkiye üzerinden geçme ihtimali yüksekti. Bu beklentimiz boşa çıkmadı. Şimdi Türkiye´de yazı geçirip Afrikaya geri mi dönecek yoksa sınırları daha da zorlayacak mı hep birlikte izleyip göreceğiz" dedi.

'SEL FELAKETİ, BESİN KAYNAĞI OLUŞTURDU'

Klippi´nin içinde bulunduğu sürüde bine yakın genç leyleğin yer aldığını belirten Tüydeş "Bu leylekler için normalde Karacabey Ovası besin yönünden pek verimli geçmezdi. Çünkü mayıs ayında sular çekilmiş oluyor ve büyük leylek sürüleri besin bulmakta zorlanıyordu. Ama geçtiğimiz günlerde Karacabey´de yaşanan sel felaketinin ardından taşan dereler tarlalara çıkınca leylekler için besin konusunda büyük bir fırsat oldu. Bu yüzden Klippi ve beraberindeki yüzlerce leylek 4 gündür alandalar ve gitmeye de niyetleri yok gibi. Muhtemelen daha fazla kuzeye çıkmayıp buradan yine yavaş yavaş güneye inecekler" diye konuştu.

Öte yandan bahar göçünün başlarında yine Almanlar tarafından verici takılan `Jonas leylek´ de Bursa´dan geçmiş ve Eskikaraağaç Leylek Köyü yakınlarında mola verince Tüydeş tarafından fotoğraflanarak, hikayesi yoğun ilgi görmüştü.

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