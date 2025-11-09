En güzel, anlamlı, farklı, resimli Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te hayata gözlerini yumdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun ebediyete intikalinin 87. yılında tüm yurtta anma törenleri düzenleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişi Ata'ya olan saygı ve özlemini mesajlarıyla dile getiriyor. Sosyal medya platformlarında ise 10 Kasım'a özel anlamlı, duygusal ve resimli paylaşım yoğunluğu yaşanıyor. İşte en güzel 10 Kasım mesajları ve sözleri...
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile en güzel, anlamlı ve farklı anma mesajları araştırılmaya başlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yılında yurt genelinde hüzün ve minnet duygusu hâkim. Sosyal medya paylaşımlarında kullanmak üzere derin anlam taşıyan sözler tercih ediliyor. Bu özel günde Atatürk’ün mirası, fikirleri ve hatırasına duyulan saygı bir kez daha güçlü şekilde ifade ediliyor. İşte en farklı anlamlı resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri...
10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ
Atatürk’ü sadece bir lider olarak değil, bir milletin yeniden doğuşunun simgesi olarak anıyoruz. Onun izinde yürümek, Cumhuriyet’e sahip çıkmaktır. 10 Kasım’da saygı, özlem ve minnetle anıyoruz.
Her 10 Kasım’da bir kez daha anlıyoruz ki, fikirlerin zamana yenilmez. Atatürk’ün mirası bu ülkenin kalbinde yaşamaya devam ediyor. Sonsuz saygı ve özlemle...
09.05’te duran saatler, aslında milletin kalbinde hiç durmadı. Çünkü o her an bizimle. Minnetle anıyoruz Atam.
Bir ulusu karanlıktan aydınlığa taşıyan önderi unutmak mümkün mü? 10 Kasım, sadece bir yas günü değil, bir bilinç günüdür. Sonsuz teşekkürler sana Atatürk.
Unutturamaz seni hiç kimse unutulsak da biz. Her yerde sen her şeyde sen bilmem ki nasıl söylesem. Atam rahat uyu.
Büyük Atatürk! Tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.
Unutmadık, unutmayacağız güzel adam. Seni ve bizim tüm için yaptıklarını unutmadık, unutmayacağız, ruhun şad olsun.
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun.
Büyük komutan, büyük devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Milli mücadelenin kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 87. yılında milletimiz adına saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.
10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenler çaldı, bütün gözyaşları aktı, bütün herkes hazırda, sen hiç unutulmazsın çünkü sen Atatürk'sün.
Cumhuriyet’in ışığı senin fikirlerinle yanıyor. Her nesil seni biraz daha anlayarak büyüyor. Ruhun şad olsun Atam.
Atatürk, geçmişin değil geleceğin lideridir. Onu anlamak, ülkemizi ileri taşımaktır. Minnet ve özlemle anıyoruz.
10 Kasım, bir vedanın değil, sonsuz bir hatırlayışın adıdır. Kalbimizdeki yerin hiç değişmedi. Saygıyla Atam.
Ulu Önder’in açtığı yolda yürümek bizim en büyük sorumluluğumuzdur. 10 Kasım, bize bu sorumluluğu hatırlatır. Minnetle eğiliyoruz.
Her yıl aynı saatte aynı duyguyla, aynı gururla... Çünkü sen bu milletin kalbinde ölümsüzsün. Özlemle anıyoruz Atatürk.
Ey yüzü gibi kalbi de güzel insan emanetlerine sahip çıkacağımıza söz verirken bir 10 Kasımı daha seni yâd ederek anıyoruz. Seni çok seviyor ve çok özlüyoruz.
Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz.
Atatürk’ü anmak bir günle sınırlı değildir. O, her sabah bu ülkenin umutla doğan güneşidir. Saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.
10 Kasım, yalnızca bir anma değil, bir uyanış günüdür. Atatürk’ün fikirleri bugün de yolumuzu aydınlatıyor. Cumhuriyet’in değerlerini korumak en büyük görevimizdir. Onun bizlere bıraktığı miras, özgür ve çağdaş bir Türkiye’dir. Minnetle anıyoruz.
Her 10 Kasım’da yüreklerimiz aynı sızıyla dolar. Çünkü bir ulusun önderini kaybettiği gündür o. Ancak onun fikirleri, eserleri ve ilkeleri yaşamaya devam eder. Atatürk’ü anlamak, geleceğe güvenle bakmaktır.