10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ

Atatürk’ü sadece bir lider olarak değil, bir milletin yeniden doğuşunun simgesi olarak anıyoruz. Onun izinde yürümek, Cumhuriyet’e sahip çıkmaktır. 10 Kasım’da saygı, özlem ve minnetle anıyoruz.

Her 10 Kasım’da bir kez daha anlıyoruz ki, fikirlerin zamana yenilmez. Atatürk’ün mirası bu ülkenin kalbinde yaşamaya devam ediyor. Sonsuz saygı ve özlemle...

09.05’te duran saatler, aslında milletin kalbinde hiç durmadı. Çünkü o her an bizimle. Minnetle anıyoruz Atam.

Bir ulusu karanlıktan aydınlığa taşıyan önderi unutmak mümkün mü? 10 Kasım, sadece bir yas günü değil, bir bilinç günüdür. Sonsuz teşekkürler sana Atatürk.