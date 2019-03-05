TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

- "Türkiye'nin 100 milyon turiste ulaşması, turisti diğer yerlere yaydığımız zaman mümkün. Hala birçok kültürel varlığımızı görücüye çıkartmamış durumdayız. Türkiye'nin turizm ağırlığını taşıyan şehirler İstanbul başta olmak üzere Antalya, Muğla ve İzmir. Diğer illeri de en kısa sürede hak ettiği seviyeye getirmek durumundayız"

- "2019 yılı hedefimiz 50 milyon yabancı turist, 40 milyar dolar civarında bir resmi açıklama var. Ben bu rakamların tutacağını düşünüyorum. İnşallah 2019 yılında yeni rekorların kırıldığı bir dönem olacak"