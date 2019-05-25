100'üncü yıla ithaf edilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk sanatlarını desteklemek, bu alanda eser verecek yeni yetenekleri keşfetmek ve bu sanatçıları gelenekten yararlanıp özgün eserler üretmeye teşvik etmek üzere 20'incisi düzenlenecek 'Devlet Türk Sanatları Yarışması', bu yıl Millî Mücadele'nin 100'üncü yılına ithaf edilecek.

'Hüsn-i Hat', Tezhip ve Minyatür dallarında düzenlenecek yarışmada 3'er adet 20 bin ₺ ve başarı belgesi, 3'er adet 5 bin ₺ ve mansiyon belgesi ile sergileme ödülüne layık görülenleri ise bin ₺ ve katılım belgeleri takdim edilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler başvurularını 23 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında, plastiksanat.kultur.gov.tr adresi üzerinden e-devlet sistemine yönlendirilerek yapılabilecek.