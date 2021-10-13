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12 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Ekim 2021 MasterChef eleme adayları

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de dün akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. 12 Ekim MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. Ege mutfağından 7 yemeğin yarıştığı gecede eleme adayları da netleşmiş oldu. MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı hangi takım, kim kazandı? 12 Ekim 2021 MasterChef eleme adayları

12 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Ekim 2021 MasterChef eleme adayları

12 Ekim Salı akşamı seyirciyle buluşan MasterChef Türkiye'de hem dokunulmazlık oyununu kazanan takım hem de eleme potasına giren isimler belli oldu. MasterChef Türkiye takipçileri eleme potasına giren adayları araştırıyor. İşte 12 Ekim MasterChef'te yaşananlar...

MASTERCHEF’TE 1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef’te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam oynandı. Dokunulmazlık oyunu menüsü Ege Mutfağından yedi çeşit yemek idi. Bu yemeklerin yapılması için bir saat süre verildi. Şefler, oyunu iki kez durdurup takımların yerini değiştirdi. İki takım da rakip takım yarışmacıların yemeklerini bıraktığı yerden tamamlamak zorunda kaldı. Süre bitiminde şefler, iki takımın hazırladığı yemeklerin tadımını yaptı ve kazanan takımı açıkladı. MasterChef’te 1. dokunulmazlık oyununu 4-3 skorla Kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam oynandı. Dokunulmazlık oyunu menüsü Ege Mutfağından yedi çeşit yemek idi. Bu yemeklerin yapılması için bir saat süre verildi. Şefler, oyunu iki kez durdurup takımların yerini değiştirdi. İki takım da rakip takım yarışmacıların yemeklerini bıraktığı yerden tamamlamak zorunda kaldı. Süre bitiminde şefler, iki takımın hazırladığı yemeklerin tadımını yaptı ve kazanan takımı açıkladı. MasterChef’te 1. dokunulmazlık oyununu 4-3 skorla Kırmızı takım kazandı.

GÜNÜN MENÜSÜ

Zeytinyağlı fava – Mavi takım

Arapsaçı kavurması – Kırmızı takım

Sinkonta – Kırmızı takım

Girit kabağı dolması – Mavi takım

Sütlü balık – Kırmızı takım

Çöp şiş – Kırmızı takım

Şambali – Mavi takım

MASTERCHEF’TE 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 2021’de bireysel dokunulmazlık oyununda finale kalan isimler arasında en iyi tabağı çıkaran Tahsin, kazanan isim oldu. Tahsin’in eleme potasına gönderdiği Rabia, haftanın ikinci eleme adayı oldu.

MASTERCHEF’TE 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef’te bu akşam son olarak ekrana Mavi takımın konseyi geldi. Oylamada beş isim için oylama yapıldı. Oylamada adı en çok yazılan Eren ile Emre oldu. Bu yüzden takım kaptanı Tahsin, iki arkadaşından birini seçmek zorunda kaldı. Tahsin’in eleme potasına gönderdiği Eren, haftanın üçüncü eleme adayı oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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