Ozan Ceyhun Avusturya'ya büyükelçi oldu! Ozan Ceyhun kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Avusturya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Ozan Ceyhun atandı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada yeni görevine atanmasıyla ilgili olarak "Allah utandırmasın!" diyen Ozan Ceyhun'un büyükelçi olarak atanması ve atandığı yerin de Avusturya olması sosyal medyada gündem oldu. Çünkü Avusturya, Ceyhun'un 12 Eylül döneminde Türkiye'den ayrıldıktan sonra ilk gittiği ülkeydi.

OZAN CEYHUN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1960 yılında Adana'da doğan Ozan Ceyhun'un babası, yazar Demirtaş Ceyhun'du.

1979'da Boğaziçi Lisesi'nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı okuyan Ozan Ceyhun, bu yıllarda sol siyasi mücadelenin içinde yer aldı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından Türkiye'den ayrılan Ceyhun, önce Avusturya'ya, 1982'de ise Almanya'ya gitti.

İDAMLA YARGILANDI

Ozan Ceyhun bu dönemde, ülkücü Mustafa Eroğlu'nun 1980 yılında öldürülmesiyle ilgili davada idam istemiyle yargılandı, 2000 yılında beraat etti.

ALMANYA'DA SİYASET

Ceyhun, Almanya'daki yıllarında siyasete girdi. 1986'da Yeşiller Partisi'ne katıldı. 1992 ve 1998 arasında Hessen Sosyal Bakanlığı'nda görev aldı. 1998 ve 2000 arasında Yeşiller Partisi adına Avrupa Parlamentosu'nda (AP) görev alan Ceyhun, 2000'de istifa ederek Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) geçti ve 2004'e kadar AP'deki görevini sürdürdü.

TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ

2000'lerin başında Türkiye'ye dönen Ceyhun, köşe yazarlığı ve Şişli Belediyesi'nde danışmanlık yaptı. Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili çalışmaları ile tanındı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde İzmir'de AK Parti'den milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. Ceyhun, son olarak Daily Sabah gazetesinde yazarlık yaptı.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Ceyhun'un büyükelçi olarak atanması muhalefetin eleştirilerine neden oldu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, soru üzerine, "Bu atamalar doyum noktasını aşmıştır. Türkiye'nin Osmanlı döneminden gelen liyakatlı bir diplomatlar ordusu vardı, şimdi bunlar bir kenara itiliyor, ithal birtakım isimlerle Türk diplomasisine ciddi zararlar veriliyor" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, "Ozan Ceyhun'un kaçak yaşadığı ülkede büyükelçi sıfatıyla görevlendirilmesiyle hangi suç kutsanmış, hangi suçlu güruh ödüllendirilmiştir?" diye sordu. Atamayı şiddetle protesto ettiklerini vurgulayan Dervişoğlu, Ozan Ceyhun'un görevde kaldığı sürece büyükelçiliğin düzenlediği hiçbir etkinliğe katılmayacaklarını vurguladı.