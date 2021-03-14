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14 Mart bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? TFF Süper Lig 14 Mart maç fikstürü

Bugün kimin maçı var? sorusunun cevabı merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programıyla birlikte 14 Mart Pazar günü oynanacak TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları belli oldu. Peki, bugün Süper Lig'de kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak? Bugün (14 Mart) hangi maçlar var? İşte 13 Mart TFF Süper Lig maçları...

14 Mart bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? TFF Süper Lig 14 Mart maç fikstürü

Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? sorusu araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte 14 Mart Pazar günü oynanacak TFF 1. Lig, Süper Lig maçları: Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?

14 MART PAZAR SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe / beIN SPORTS HD 1

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor / beIN SPORTS 1

16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor / beIN SPORTS HD2

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği / beIN SPORTS HD1

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