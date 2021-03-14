Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? sorusu araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte 14 Mart Pazar günü oynanacak TFF 1. Lig, Süper Lig maçları: Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?

14 MART PAZAR SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe / beIN SPORTS HD 1

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor / beIN SPORTS 1

16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor / beIN SPORTS HD2

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği / beIN SPORTS HD1