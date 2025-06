1.5 yaşındaki çocuk 5. kattan otomobilin üzerine düştü! Mucize kamerada!

Siirt'te Kooperatif Mahallesi 1749. Sokak'ta yaşayan 1.5 yaşındaki Rabia Asel Dolas, dün 5. kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybederek park halindeki otomobilin ön camının üzerine düştü.

"HER HANGİ BİR ŞEYİ YOK"

Dolas, "Hastaneye geldiğimde çocuğun hiçbir şeyi yoktu. Araba orada şans eseri duruyordu. O an araba orada olmasaydı şu an bu görüntüyü veremezdik. Bizim de ihmalimiz var. Balkona daha donanımlı fileler takabilirdik, korkulukla yetinmeyebilirdik. Allah'a şükür şu an durumu çok iyi. Herhangi bir şeyi yok" dedi.