Finansal okuryazarlık ve davranışsal finans alanında uzman olan Smart Advice Kurucu Ortağı Onur Yurtsever, vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katkı paylarını kredi kartından otomatik olarak ödemesi halinde 6 ay sonra bu parayı hiç ödememiş gibi hissettiklerini söyledi. BES fonlarının yapay zeka aracılığı ile yönetildiği sistem olan Akıllı BES'in kurucusu olan Yurtseven, yaptıkları çalışmada vatandaşların borcu olsa da zorluk çekse de BES katkı paylarını ödediklerini ve bir süre sonra BES birikimlerinin arttığını hisseden kişinin biriktirmekten vazgeçmediğini dile getirdi. Yurtsever, BES katılımcılarının maaş zammı aldığında aldıkları zam kadar BES katkı paylarını artırmaları durumunda da yine bir süre sonra katkı payının artmamış gibi hissedildiğini ve birikimin böylece daha fazla artabildiğini ifade etti.

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BES'in vatandaşların tasarruflarını başarılı bir şekilde yönettiğini anlatan Yurtsever, özellikle mevduat ve borsada 1 aya kadar inen bekleme süresinin BES'te 3 yıla kadar çıkmış olmasının BES'in vatandaş için gelecek için bir umut olduğunu ortaya koyduğunun altını çizdi.

YAPAY ZEKA 3 YILDIR ALTIN ÖNERİYOR Akıllı BES'in haklarının şu anda bir emeklilik şirketinde bulunduğunu söyleyen Yurtsever, vatandaşların giderek BES getirilerini artırmak için daha fazla fon dağılımı değişikliğine gittiğini ve fonları yönetmek için robotları tercih ettiklerini kaydetti. Yapay zekanın trendleri takip ederek fonları başarılı yönettiğinin altını çizen Yurtsever, "Örneğin Akıllı BES 3 yıldır düzenli bir şekilde altını öneriyor. Bin 900 dolardan başladı ve hep önerdi" dedi. Vatandaşların fon değişiklik haklarını geçmişe göre daha çok kullandığını hatırlatan Yurtsever, yine de bir çok kişinin fon türünü değiştirerek getirisini artırma olanağından haberi olmadığını Akıllı BES'in kişiler yerine bir otomatik onay alarak fon değişikliğini yaptığını anlatarak, " ANİ OYNAKLIKTA ROBOT BAŞARILI Piyasaların son derece oynak olduğunun altını çizen Yurtsever, yine de Akıllı BES'in yönettiği yüksek riskli fonların yılbaşından bu yana yüzde 65 kazanç sağlayabildiğini, bunu tek başına geçen enstrümanın bir tek altın olduğunu anlattı. Yurtsever, "Yapay zeka ile kıstas aldığımız endekslere oranla yüzde 80 daha fazla getiri sağlayabiliyoruz. Bunun yanında yapay zeka önemli gelişmelerin olduğu pandemi ve savaş dönemlerinde başlangıçta kayıplar olsa da panik olmadığı için bir süre sonra trendin düzeltme yapacağını bilir. Robot hacme, volatiliteye, boşluklara bakarak teknik analizini istatistiksel modellerle yapıyor. Boşluğu yakalıyor" diye konuştu.