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        Haberler Sağlık Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti - Haberler | Sağlık Haberleri

        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in hayatını kaybettiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 12:09 Güncelleme: 11.06.2025 - 12:14
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        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefat ettiğini bildirdi.

        Bakan Memişoğlu, "Alanında yürüttüğü eşsiz çalışmalarla “Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı” seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil Hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

        Bilime adadığı ve bir asra yaklaştığı ömründe hepimiz için örnek teşkil eden nice işe imza atmıştı.

        Onun hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Mekânı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

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