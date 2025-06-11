Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama

Kronik hastalığı olan vatandaşların, daha önce geçerlilik süresi 30.06.2025 tarihine kadar uzatılmış ilaç raporları için 9 aylık, engelli vatandaşların raporları içinse 12 aylık “Rapor Yenileme” takvimi oluşturuldu.

Vatandaşların rapor sürekliliğini sağlamak adına başlatılan “Rapor Yenileme” süreci, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden yürütülecek.

ÖNCELİK RAPOR SÜRESİ DOLMAK ÜZERE OLAN HASTALARA VERİLDİ

Düzenlemeye göre; öncelikle, rapor süresi dolmak üzere olan hastalar e-Rapor Sistemi üzerinden tespit edilecek. Bu kişilere ait T.C. Kimlik numaraları, Merkezi Hekim Randevu Sistemi ile paylaşılacak.

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RAPOR YENİLEMEYE ÖZEL KLİNİK

Hastalara kolaylık sağlanabilmesi için, yalnızca 30 Haziran’da raporu sona erecek olan hastaların erişebileceği, özel bir klinik tanımlandı. “Rapor Yenileme” kliniğinden, yalnızca belirlenen T.C. kimlik numaralarına sahip vatandaşlar randevu alabilecek.

RAPOR SÜRESİ DOLAN VATANDAŞLARA SMS GÖNDERİLECEK

Ayrıca, süresi dolan rapor sahiplerine, kısa mesajla da bilgilendirme yapılacak. Mesajda şu ifadelere yer verilecek: “Sayın vatandaşımız, süresi 30 Haziran 2025 tarihi itibariyle sona erecek raporlar için MHRS üzerinden ‘Rapor Yenileme’ kliniğine randevu oluşturulması gerekmektedir. Randevu alınmadığı takdirde rapor süresi uzatılmayacaktır. Randevu için tıklayınız: https://mhrs.gov.tr/vatandas/"