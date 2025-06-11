İstanbul Pendik'te kan donduran olay, dün saat 17.00 sıralarında Sülüntepe Mahallesi Ney Sokak’ta meydana geldi.

ALACAK VERECEK MESELESİ Hayatını kaybeden Aykut Karagöz, 45 yaşındaydı. İddiaya göre; Hamza Karaman (37), aralarında alacak verecek davası olan iş insanı Aykut Karagöz’ün (45) sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın üçüncü katındaki ofisine gitti.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ DHA'daki habere göre önce kısa süre konuşan ikili arasında daha sonra Aykut Karagöz’ün silah çıkartması taraflar arasında silahlı kavgaya dönüşmesine neden oldu.

ÖNCE OMZUNDAN VURDU SONRA VURULDU Çıkan arbedede Karagöz, Karaman’ı omzundan vurarak yaraladı. Devam eden kavgada silahı Karagöz’ün elinden alan Hamza Karaman, Karagöz’e ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Yaşanan olayda 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan ayağından ve omuzundan yaralanan Hamza Karaman, Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, bacak ve kalça kısmından vurulan ve ağır yaralı olan Aykut Karagöz de çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

RUHSATSIZ 2 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ Karagöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından olay yerinde yapılan incelemede 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.