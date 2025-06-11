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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek - Savunma Sanayi Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 48 adet KAAN Endonezya'ya ihraç edilecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan X hesabından yaptığı açıklamada "Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN (Milli muharip uçak) Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek" ifadelerini kullandı. SSB Başkanı Görgün ise "Bu proje, ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve stratejik işbirliğinin en somut örneklerinden biri olacak" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 12:17 Güncelleme: 11.06.2025 - 12:38
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        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya ile imzaladıkları anlaşma çerçevesinde Türkiye'de üretilecek 48 adet milli muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya ihraç edileceğini bildirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından KAAN'ın Endonezya'ya ihraç edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

        Milli muharip uçak KAAN ile ilgili çok önemli ve güzel bir gelişmeyi paylaşmak istediğini belirten Erdoğan, "Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek. KAAN'ın üretiminde Endonezya'nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak." ifadesini kullandı.

        "BÜTÜN FİRMALARIMIZIN BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM"

        Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Ortaya koyduğu irade ile anlaşmanın imzalanmasında büyük pay sahibi olan değerli mevkidaşım Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya selam ve teşekkürlerimi iletiyorum. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TUSAŞ başta olmak üzere KAAN'ın üretiminde ve Türkiye tarihinin bu rekor ihracat sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen tüm kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da kararlılıkla destekleyeceğimiz bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayiinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum."

        SSB Başkanı Görgün ise konuya ilişkin açıklamasında "Bu proje, ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve stratejik işbirliğinin en somut örneklerinden biri olacak" diye konuştu.

        PROJE 2016’DA BAŞLADI

        TUSAŞ’ın ana geliştiricisi olduğu milli muharip uçağı KAAN’ın Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinden 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alması öngörülüyor. KAAN Geliştirilmesi Projesi Sözleşmesi, SSB ile 05 Ağustos 2016 tarihinde imzalandı. 5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan KAAN, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlıyor.

        GEÇEN YIL İLK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

        Milli Muharip Uçak KAAN’ın ilk prototipinin üretim ve montaj faaliyetlerinin tamamlanmasının akabinde KAAN yer testlerine başladı. Test aşamasının tamamlanmasının akabinde Millî Muharip Uçak KAAN 21 Şubat 2024 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirerek 13 dakika havada kaldı. Bu uçuşta 8.000 feet irtifaya çıkan KAAN 230 knot hıza ulaştı.

        KAAN, ikinci test uçuşunu ise 6 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdi. 14 dakika havada kalan KAAN, 10 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı.

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