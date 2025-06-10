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        Haberler Magazin Fernando Muslera'dan Türkiye'ye Antalya'dan veda - Magazin haberleri

        Fernando Muslera'dan Türkiye'ye Antalya'dan veda

        Türkiye'de futbolculuk yaptığı 14 yıl boyunca elde edilmesi güç ünvanlara sahip olan, birçok rekor kıran Fernando Muslera, Türkiye'ye Antalya tatiliyle veda ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 23:26 Güncelleme: 10.06.2025 - 23:39
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        Türkiye'ye Antalya'dan veda
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        Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, 2011'de transfer olduğu Galatasaray'da; 443 maça çıkıp, penaltıdan 2 gol attı.

        8 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

        Türkiye ve Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu ünvanına sahip olan Fernando Muslera, 8 lig şampiyonluğu yaşayarak kırılması güç bir rekora imza attı.

        147 KEZ MİLLİ OLDU

        Fernando Muslera; 2014, 2018 ve 2022'deki FIFA Dünya Kupası'nda da olmak üzere ülkesi Uruguay'ın milli formasını 147 kez giydi.

        38 yaşındaki Fernando Muslera, takımı Galatasaray'ın şampiyon olduğu 2024 - 2025 sezonunda Türkiye'den ayrılma kararı aldı.

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        Diğer takımların taraftarlarının da sempatisini kazanan Fernando Muslera, Türkiye'den ayrılmadan önce ailesiyle Antalya'da tatil yapıyor.

        Eşi Patricia Callero ve 3 çocuğuyla Antalya'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Fernando Muslera, her fırsatta arkadaşlarını görmek ve tatil için zaman zaman geleceğini söylüyor.

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        #fernando muslera
        #galatasaray
        #tatil
        #Antalya
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