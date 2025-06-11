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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fernando Muslera, Türkiye'den ayrıldı: Veda etmiyorum çünkü Galatasaray benim evim! - Galatasaray Haberleri

        Fernando Muslera, Türkiye'den ayrıldı: Veda etmiyorum çünkü Galatasaray benim evim!

        Galatasaray efsanesi Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı ve ülkesine gitti. Muslera, daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Deneyimli futbolcu, "Veda etmiyorum çünkü Galatasaray benim evim." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 11:11 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:24
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        "Veda etmiyorum çünkü Galatasaray benim evim!"
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        Galatasaray'da 14 sezon forma giyen ve sayısız başarıya imza atan kaptan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarla sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

        Son maçına Başakşehir karşısında çıkan Muslera, bu müsabakanın ardından bir süre daha İstanbul'da kaldı ve buradaki dostları ve arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

        Bugün İstanbul Havalimanı'na gelen Fernando Muslera, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı ve özel uçakla ülkesine gitti. Muslera'nın vedası sırasında duygusal anların yaşandığı görüldü.

        MUSLERA'DAN PAYLAŞIM

        Muslera, daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Deneyimli futbolcu, "Veda etmiyorum çünkü Galatasaray benim evim." ifadelerini kullandı.

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        Muslera'nın paylaşımı şu şekilde:

        "Adanmış Bir Hayatın Hikayesi

        Galatasaray'a imzayı attığım gün, daha sahaya bile çıkmadan, ilk röportajımda şunu söyledim:

        "Galatasaray'a efsane olmaya geldim."

        Bu, en başında bir hayaldi. Ve yıllar geçtikçe o hayal bir hedefe, hedef bir tutkuya, tutku ise bir mirasa dönüştü. Her kurtarışta, her galibiyette, her düşüşümde ve yeniden ayağa kalkışımda hep bu sözümü hatırladım.

        Galatasaray forması altında geçirdiğim her anı, bu büyük camianın tarihine iz bırakacak bir hikâyeye dönüştürmek için yaşadım.

        Bugün geriye dönüp baktığımda, gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliyorum:

        Sözümü tuttum.

        Galatasaray ile yaşadığım bu 14 yıla neler sığmadı ki?

        Karlar altında Juventus zaferi, Real Madrid maçındaki unutulmaz dönüş, Kadıköy'deki Süper Final, 4. yıldız, kaptanlık pazubandını taktığım ilk maç, Beşiktaş'a karşı kurtardığım 3 penaltı ve o Süper Kupa, Rizespor maçında yaşadığım talihsiz sakatlık ve 5. yıldız...

        Galatasaray formasıyla 550 maç, yüzlerce kurtarış, sayısız zafer ve 19 kupa...

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        Ben, Nestor Fernando Muslera...

        Galatasaray'a veda etmiyorum. Çünkü Galatasaray benim evim.

        Bu unutulmaz hikayeyi, bana bu yolculukta eşlik eden herkese teşekkür ederek tamamlıyorum.

        Birlikte savaştığım takım arkadaşlarıma, her an yanımda olan teknik ekiplere, kulüp çalışanlarına, bana güvenen yönetimlere, centilmence mücadele eden tüm rakiplerime ve en önemlisi, her koşulda arkamda duran büyük Galatasaray taraftarına sonsuz minnetle..."

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