Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ferdi Kadıoğlu baba oluyor - Magazin haberleri

        Ferdi Kadıoğlu baba olacak

        Kariyerine İngiltere'de devam eden milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba olacağını, 5.800 kilometre uzaktan açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 13:17 Güncelleme: 11.06.2025 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli futbolcu baba olacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Geçtiğimiz yıl, Fenerbahçe'den Premier Lig takımlarından Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, babalık heyecanı yaşıyor.

        23 Mart'ta Hollandalı güzellik uzmanı olan sevgilisi Sera Vrij'e evlenme teklifi eden 25 yaşındaki futbolcu, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

        Çift; müjdeli haberi, Karayipler'de bulunan Turks ve Caicos Adaları'ndan verdi.

        REKLAM

        Ferdi Kadıoğlu, evlenme teklifi ettiği anları; "Sen ve ben, sonsuza kadar ve daima" notuyla yayımlamıştı.

        Bu sezon, ağır bir sakatlık geçiren milli yıldız, takımıyla 13 maça çıkarken 3 gol attı.

        Futbola, Hollanda'da başlayan Ferdi Kadıoğlu, 2018'de Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ferdi Kadıoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        İtalyanlar Gedson'un peşinde!
        İtalyanlar Gedson'un peşinde!
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        "Nerden bilecektim son fotoğrafımızı çektiğini"
        "Nerden bilecektim son fotoğrafımızı çektiğini"
        Kombineler cep yakıyor!
        Kombineler cep yakıyor!
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Doğru beden dili kullanımı nasıl olmalı?
        Doğru beden dili kullanımı nasıl olmalı?