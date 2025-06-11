Lazio, Gedson Fernandes'i istiyor!
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes'e İtalyan ekibi Lazio talip oldu. İtalya basınında yer alan habere göre; Lazio'nun yeni teknik direktörü Maurizio Sarri'nin Portekizli orta sahayı çok beğendiği ve takımına istediği belirtildi.
Beşiktaş'ta sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin transfer radarına giren Gedson Fernandes'in son talibi Lazio oldu.
Corriero Dello Sport'ta yer alan habere göre; Serie A'nın köklü kulübü Lazio, orta saha takviyesi için Gedson Fernandes'i listenin ilk sırasına ekledi.
Başkent ekibinin yeni teknik direktörü Maurizio Sarri'nin, 26 yaşındaki Portekizli futbolcuyu çok beğendiği ve takımında görmek istediği belirtildi.
Haberde ayrıca, "Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gedson Fernandes'in bonservis değeri yaklaşık 18 milyon Euro olarak değerlendiriliyor" ifadelerine yer verildi.
Haberin detayında, Gedson Fernandes'in teknik kapasitesi ve temposuyla Sarri’nin oyun anlayışına uygun olduğu da vurgulandı.
Gedson Fernandes bu sezon Beşiktaş formasıyla 49 maçta 12 gol, 3 asistlik performans sergiledi.