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Anne oğul ne yapacağını şaşırdı
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15 yıl sonra gelen borçla şok oldu

43 yaşındaki Deniz Gök, 15 yıl önce eşinden boşandı. Oğluyla sıfırdan yeni bir yaşam kurdu. Boşandıktan sonra başka bir kadınla yaşamaya başlayan eski kocası bankadan kredi aldı, ancak ödemeden intihar etti. Faiziyle 120 bin TL'yi bulan o borç, miras yoluyla dönüp dolaşıp borçla hiç ilgisi olmayan Deniz Gök'ü buldu.

06.08.2018 - 13:40 | Güncelleme:


Ankara’da yaşayan Deniz Gök, 1994'te aynı soy ismi taşıdığı akrabası Yener Gök ile evlendi. 9 sene evli kalan çiftin, Emre adını verdikleri bir çocukları oldu. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Deniz Gök, kocası başka bir kadınla yaşamaya başlayınca boşandı, oğlu Emre'yi de yanına aldı. Anne oğul zor süreçlerden geçti. Sıfırdan bir hayata başlayıp, komşuların desteğiyle yaşama tutundular. Deniz Gök bu süreçte ikinci evliliğini yaptı. Ancak yeni eşi, Gök'ün bir önceki evliliğinden olan çocuğu Emre'yi kabul etmediği için, bu evlilik de uzun sürmedi.

OĞLUNU KAYBETTİ

Deniz Gök, 4 ay önce ilk evliliğinden oğlu Emre'nin iş kazasında ani ölümüyle sarsıldı. Ancak daha oğlunun yasını tutarken, aldığı bir tebligatla bir kez daha sarsıldı. Ölen eski kocasının ödemediği kredi borcunun, miras yoluyla kendisine kaldığını öğrendi.

120 BİN TL BORÇ

Deniz Gök’ün ilk eşi Yener Gök, 15 yıl önce boşandıktan sonra kredi almış, ama borcunu ödemeden intihar etmişti. Faiziyle 120 bin TL'lik borç, Yener Gök'ün ölümüyle, önce birinci derece yakını olduğu için ilk evliliğinden çocuğu Emre'nin üzerine geçti. Emre'nin ölümüyle ise onun birinci derecede yakını olan Deniz Gök'e kaldı.

“ÇARESİZİM, YARDIM BEKLİYORUM”

120 bin TL'lik borcu ödemesinin mümkün olmadığını söyleyen Deniz Gök, şimdi yetkililerden yardım bekliyor. Gök, HABERTÜRK’e şu açıklamalarda bulundu:
“İlk kocamdan boşandıktan sonra çocuğumla çok zor şartlarda hayata tutunduk. Birlikte hayatımızı yeniden şekillendirdiğim çocuğum Emre’yi de 4 ay önce iş kazasında kaybettim. Bu zamansız ölüm beni çok sarstı. Henüz evladımın acısını atlatamadan ikinci bir şokla karşı karşıya kaldım. Oğlumun babası boşandığım eski kocam Yener Gök, kredi çekmiş, ödememiş, birike birike faizleri ile birlikte 120 bini geçmiş bu borç. Eve gelen tebligatla öğrendim, şok oldum. ‘Bana nasıl gelebilir, ben ayrılalı 15 yıl olmuş, neden ödeyeyim, evli değilim’ dedim. Babadan Emre'ye, o da öldüğü için bana geçtiğini söylediler. Kabul etmedim, itiraz ettim ama ‘kanun bu’ dediler. Benim bu parayı ödeyecek durumum yok, istesem de ödeyemem. Bin 600 lira maaş alıyorum, ev kirası veriyorum. Çok çaresizim. Yetkilerden bana yardım etmelerini rica ediyorum.”

 

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