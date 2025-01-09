Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler 48 ay vadeli 150 bin TL alabilir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinde başvurular sürüyor. Deprem bölgelerinde başlatılan pilot projeye 4 il daha eklendi. Kredi almak isteyen çiftlerin e-Devlet üzerinden başvuru yapması gerekiyor. İşte, faizsiz evlilik kredisinin geçerli olduğu iller...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan faizsiz evlilik kredisi projesi devam ediyor. Son olarak Osmaniye'nin de eklendiği projede evlenecek çiftler 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL kredi alabiliyor. İşte, faizsiz kredi desteği başvuru ekranı, şartları ve geçerli olduğu iller...
PROJE KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
Evlilik kredisi projesi deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da geçerliydi.
Ancak daha sonra alınan kararla projeye yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak ve Osmaniye de eklendi.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI
Aile ve Gençlik Fonu için başvurular 15 Şubat Perşembe 2024 itibarıyla başladı. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
EVLİLİK KREDİSİNİN ÖDEME PLANI
Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.
EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),
Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,
Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,
GELİR ŞARTINDA DÜZENLEMEYE GİDİLDİ
Yeni eklenen illerin yanı sıra söz konusu destekten daha fazla çiftin yararlanabilmesi için şartları kolaylaştırdıklarını vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, desteğe başvuru şartlarının arasında yer alan çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması şartında düzenlemeye gidildiğini belirtti.
Pilot uygulama kapsamında sahadan aldıkları dönüşler ve vatandaşların talepleri kapsamında gelir kriterinde yeni düzenleme yaptıklarını aktaran Göktaş, “Gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2.3 asgari ücrete çıkartıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açmış oluyoruz” ifadesini kullandı.