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        Beşiktaş yabancı hocada 'kalite' arıyor!

        Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlıların yabancı teknik adam adayları arasında Roger Schmidt, Edin Terzic ve Massimiliano Allegri ismi öne çıkıyor.

        Giriş: 13.01.2025 - 13:00 Güncelleme: 13.01.2025 - 13:03
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        Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, kaliteli bir yabancı teknik adamı takımın başına getirmek için temaslarını sürdürüyor.

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        Siyah-beyazlılarda listenin ilk sırasında Roger Schmidt yer alırken Alman hocanın sezon ortasında takım almak istememesi ve Avrupa'nin 5 büyük liginden gelecek tekliflere öncelik vermesi şimdilik en büyük handikap olarak öne çıkıyor.

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        Beşiktaş'ın gündemine gelen ilk isimlerden olan Edin Terzic'in de Premier Lig hayali devam ediyor.

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        Başkan Serdal Adalı'nın Juventus'tan ayrıldıktan sonra boşta olan Massimiliano Allegri için temas kurduğu öğrenildi.

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        Son olarak İtalya Serie A ekibi Juventus'u çalıştıran Allegri Milan, Cagliari, Sassuolo, Lecco, Grosseto, SPAL ve Aglianase'de de görev yaptı.

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        Allegri kariyeri boyunca Serie'da 6 şampiyonluk yaşarken ayrıca, İtalya Kupası'nı beş kez, İtalya Süper Kupası'nı ise üç kez kazandı.

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        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kaliteli bir yabancı teknik adamı takımın başına getirmek için şartları zorlayacak.

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