Beşiktaş yabancı hocada 'kalite' arıyor!
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlıların yabancı teknik adam adayları arasında Roger Schmidt, Edin Terzic ve Massimiliano Allegri ismi öne çıkıyor.
Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, kaliteli bir yabancı teknik adamı takımın başına getirmek için temaslarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlılarda listenin ilk sırasında Roger Schmidt yer alırken Alman hocanın sezon ortasında takım almak istememesi ve Avrupa'nin 5 büyük liginden gelecek tekliflere öncelik vermesi şimdilik en büyük handikap olarak öne çıkıyor.
Beşiktaş'ın gündemine gelen ilk isimlerden olan Edin Terzic'in de Premier Lig hayali devam ediyor.
Başkan Serdal Adalı'nın Juventus'tan ayrıldıktan sonra boşta olan Massimiliano Allegri için temas kurduğu öğrenildi.
Son olarak İtalya Serie A ekibi Juventus'u çalıştıran Allegri Milan, Cagliari, Sassuolo, Lecco, Grosseto, SPAL ve Aglianase'de de görev yaptı.
Allegri kariyeri boyunca Serie'da 6 şampiyonluk yaşarken ayrıca, İtalya Kupası'nı beş kez, İtalya Süper Kupası'nı ise üç kez kazandı.