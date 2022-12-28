16 yaşındaki çocuk, annesini bıçakladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yaşındaki çocuk, annesini bıçakladı
ABONE OL

16 yaşındaki oğlunun bıçakladığı kadının durumu ağır

Edirne'de 16 yaşındaki erkek çocuğu, tartıştığı annesini sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, çocuk polis merkezine götürüldü

16 yaşındaki çocuk, annesini bıçakladı
DHA

Edirne'de, 16 yaşındaki F.K. adlı erkek çocuğu, tartıştığı annesi Banu K.'yi (32) bıçakladı.

Olay, dün akşam Keşan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ayvalı Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. F.K. adlı erkek çocuğu, evde annesi Banu K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle F.K., annesini sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Banu K., hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

F.K. ise, polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kahramanmaraş’ta halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
GÜNDEM Kahramanmaraş'ta kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Samsun'da 45 bin 900 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi
GÜNDEM Samsun'da 45 bin 900 makaron ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta 474 sikke ve 23 obje ele geçirildi
GÜNDEM Kahramanmaraş'ta 474 sikke ve 23 obje ele geçirildi
PTT personel alım tarihleri 2023! PTT personel alımı başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?
GÜNDEM PTT personel alım tarihleri!
Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2022-2023! Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman, ne kadar yapılacak?
GÜNDEM Aile Destek Paketi ödeme tarihleri!
Sivas'ta devrilen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı
GÜNDEM Otomobil devrildi! Anne ve iki çocuğu yaralandı
Yusufeli'nde evleri su altında kalacak köylüler taşınmaya başladı
GÜNDEM Yusufeli'nde evleri su altında kalacak köylüler ...
EYT SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıklıyor! EYT şartları nedir, yaş şartı belli oldu mu ve staj sigortası sayılacak mı? (Emeklilikte Yaşa Takılanlar)
GÜNDEM EYT için gözler Erdoğan'da! EYT'de son durum...
Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT açıklaması ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması Habertürk TV canlı yayın izleme
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT açıklaması ne zaman?
Son dakika: Gezi Parkı davasında Osman Kavala ve 7 sanık hakkında flaş karar! - Son dakika haberler
GÜNDEM Osman Kavala ve 7 sanık hakkında flaş karar!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.