16 yaşındaki Ömer'den 10 gündür haber yok! 0:00 / 0:00

İHA

Osmaniye merkez Yunus Emre Mahallesi'ndeki evlerinden yaklaşık 10 gün önce çıkıp giden 16 yaşındaki Ömer Ükünç'ü ailesi bir daha ulaşamadı. Ömer'n küçüklüğünde geçirdiği trafik kazasından dolayı yaşadığı travma nedeniyle kendisini idrak etmekte zorlandığını ifade eden ailesi, kendi imkanlarıyla yürüttüğü aramada bir sonuç alamayınca polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Osmaniye genelinde aranan Ömer'den herhangi bir ize rastlanmadığı ifade eden aile bireyleri canından şüphe duyduklarını ve acı bir haber almak istemediklerini istemediklerini söylediler.

'KENDİSİNİ TANITAMADIĞI İÇİN ENDİŞELİYİZ'

Canından şüphe ettiklerini belirten amca Ömer Ükünç, "Yeğenim Ömer 10 gündür kayıp. Bundan dolayı karakola ve jandarmaya kayıp olduğu bilgisini verdik. Şu anda da biz onu her yerde arıyoruz. Daha önceden de evden gitmişti. 3-5 gün sonra biz kendisini bulabiliyorduk. Bu defa gidişi uzun sürdüğü için canından endişe etmeye başladık. Küçüklüğünde geçirdiği trafik kazasında kafa travması yaşamıştı. Bundan dolayı hafızasında gidip gelmeler var. Bazen kendisini tanıtamıyor. Kendisini tanıtamadığı için ailesi olarak endişeliyiz. Başına bir iş mi geldi bir şey mi oldu diye sorup duruyoruz

'BAYRAMI ACİ BİR HABERLE GEÇİRMEYELİM'

Ömer'in hayatından endişe duyduklarını kaydeden amca Ükünç, "Sağ mı değil mi şüphe etmeye başladık. Kendisini ait herhangi bir iz yok. Ailesi ile de bir problemi yok. Akli dengesinde sıkıntı olduğu için çocuk bazen evi terk edebiliyor anca bu defa 10 gündür perişan haldeyiz. Her yeri aradık. Aramadığımız bir yer kalmadı. Güvenlik güçleri bir yandan biz bir yandan her yer de arıyoruz. Halen kendisinden de bir haber alamadık. Görenler duyanlar bizlere yardımcı olurlarsa seviniriz. Kurban bayramını acı bir haberle geçirmeyelim” diye konuştu.

'ÇOCUĞUMUN BULUNMASINI İSTİYORUM'

Gören ve duyanların kendisine ulaşmasını istediğini ifade eden baba Yusuf Ükünç, "Jandarmaya ve polislere haber verdim. Oğlumun bayram günü bulunasını istiyorum. Kendisi 10 gündür kayıp. Bulunmasını istiyorum. Onu canımdan çok seviyorum. 10 gündür polis, jandarma ve biz arıyoruz. Halen bulamadık. Yatamıyorum. Uykum gelmiyor. Çocuğumun bulunmasını istiyorum. Gören duyan olursa bizlere haber versinler" dedi.