Dünya borsaları geçen yıl 17,5 trilyon dolar değerlendi

HABERTURK.COM

2017 yılında Opel'i PSA Grubu'na satarak Avrupa'dan çekilen General Motors (GM),şimdi ise dünyanın bir başka bölgesinden daha çıkmaya hazırlanıyor.

Amerikalı üreticiden yapılan açıklamaya göre, Avustralya, Yeni Zelanda ve Tayland GM'in çıkış yapacağı pazarlar arasında bulunuyor.

Bu kapsamda, GM bünyesindeki Avustralyalı otomobil markası Holden'in de faaliyetlerine son verileceği kaydediliyor.

GM'in tüm bu kararlarının arkasında ise düşen satışlar bulunuyor.

Şirketin CEO'su Mary Barra, GM'in önümüzdeki dönemde güçlü geri dönüşler alabileceği pazarlara yönelebileceğini bildirdi.

1856'DA KURULDU

GM'in kararı ile 2021'de kapısına kilit vuracak Holden'in tarihi 1850'li yıllara uzanıyor. 1908'de Ford Model T otomobillerini Avustralya'da üretmeye başlayan şirket, 1931 yılında GM'e satıldı.

Bu tarihten sonra ise Holden bantlarından Opel ile Chevrolet modelleri inmeye başladı. Holden'in mevcut ürün gamında 8 model bulunuyor.