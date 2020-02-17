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HaberlerOtomobil164 yıllık Holden kapanıyor

164 yıllık otomotiv üreticisi kapanıyor

3 yıl önce Avrupa pazarından çıkan General Motors (GM),şimdi ise Avustralya, Yeni Zelanda ve Tayland pazarlarından çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin CEO'su Mary Barra'nın yaptığı açıklamaya göre, GM bünyesindeki Avustralyalı otomobil markası Holden yolun sonuna geldi. 1856 yılında kurulan şirketin 2021'de kapısına kilit vuracağı belirtiliyor

General Motors Holden
HABERTURK.COM

2017 yılında Opel'i PSA Grubu'na satarak Avrupa'dan çekilen General Motors (GM),şimdi ise dünyanın bir başka bölgesinden daha çıkmaya hazırlanıyor.

Amerikalı üreticiden yapılan açıklamaya göre, Avustralya, Yeni Zelanda ve Tayland GM'in çıkış yapacağı pazarlar arasında bulunuyor.

Bu kapsamda, GM bünyesindeki Avustralyalı otomobil markası Holden'in de faaliyetlerine son verileceği kaydediliyor.

GM'in tüm bu kararlarının arkasında ise düşen satışlar bulunuyor.

Şirketin CEO'su Mary Barra, GM'in önümüzdeki dönemde güçlü geri dönüşler alabileceği pazarlara yönelebileceğini bildirdi.

1856'DA KURULDU

GM'in kararı ile 2021'de kapısına kilit vuracak Holden'in tarihi 1850'li yıllara uzanıyor. 1908'de Ford Model T otomobillerini Avustralya'da üretmeye başlayan şirket, 1931 yılında GM'e satıldı.

Bu tarihten sonra ise Holden bantlarından Opel ile Chevrolet modelleri inmeye başladı. Holden'in mevcut ürün gamında 8 model bulunuyor.

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