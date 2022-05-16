19 Mayıs'ta kargolar açık mı? 19 Mayıs'ta PTT, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo ve diğer kargolar çalışıyor mu?

19 Mayıs'a kısa bir süre kalırken vatandaşlar tarafından en çok merak edilen sorular arasında kargolar açık mı sorusu yer alıyor. 19 Mayıs öncesinde İnternet üzerinde alışveriş yapacak olan müşteriler ve internet üzerinden satış yapacak olanlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çalışıyor mu sorusunun yanıtı merak ediyor. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

19 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI?

19 Mayıs resmi tatil olarak olduğu için kargoların çalışma saatleri farklılık gösteriyor. Özel kargo şirketlerinin geneli, resmi tatillerde de dağıtıma devam ediyor. Resmi tatillerde PTT çalışmıyor. Açık olan firmalar, çalışanlarına ek mesai ücreti ödemek durumunda kalıyor.