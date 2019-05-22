Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

19 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyorlar

AA

Başkent'te, Esenboğa Havalimanı yolundaki Nuryağdı Camisi'nin kubbesine 19 yıldır yuva yapan leylekler, mahallenin simgesi oldu

leylek

Ankara'nın Pursaklar ilçesi Saray Cumhuriyet Mahallesi'nde 19 yıl önce yapımı tamamlanan Nuryağdı Camisi'ne her yıl şubatta gelen leyleklerin kubbeye yaptığı yuvaya, cami yöneticileri de özenle bakıyor. 

AA'nın haberine göre, Nuryağdı Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Kemal Bal, caminin arsasının babası Mustafa Bal tarafından 1996'da Diyanet İşleri Başkanlığına bağışlandığını söyledi.

Caminin 2000'de ibadete açılmasının ardından leyleklerin kubbeye yuva yaptığını anlatan Bal, şöyle devam etti: "Her sene geliyorlar, yavruları oluyor. Bazı mahalle sakinlerimiz 'Leylekler dışkılarını yapınca çürütür.' dedi. Kimisi 'Yuvalarını dağıtalım.' dedi. Babam da 'Bırakın kalsın' dedi. O şekliyle kaldı. Minarelerimiz yapıldıktan sonra hoparlör, ezan sistemi kurulunca onlardan da rahatsız olmadılar. Normalde kuşlar sesten rahatsız olur. Bir de iki minarenin ortasında yuvası".

Dişi ve erkek leyleğin sırayla yavrularına yiyecek getirdiğini anlatan Bal, "Nöbetleşe duruyorlar. Her sene 4 yavruları oluyor. Zayıf olanlar ölüyor, kuvvetli olanlar da uçup gidiyor" ifadelerini kullandı.

Bal, "Mahalle sakinleri, hatta trafik polislerimiz bazen çıkıp yukarıdan bakıyor. Birkaç kez resimlerini çekip Facebook'a atmışlar. Sembol gibi oldu camide. 19 yıldır yuvaları aynı yerde, bir yere gittikleri yok" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sosyal medya kullanıcılarının ergenliğinden kalan komik fotoğraflar
YAŞAMGelmiş geçmiş en komik ergenlik manzaraları
Kangurunun kesesinden çıkma anları kamerada!
YAŞAM6 ay sonra ilk kez keseden çıktı!
52. Yıl resitalinde Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
YAŞAM52. Yıl resitalinde Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Hintli amca bu sefer Hint usulü ördek kavurma yaptı
YAŞAMHintli amca bu sefer bakın ne yaptı?
Trafikte kaydedilen tuhaf ve sıra dışı anlar
YAŞAMEn korkutucu 'güvenlik' yöntemi!
Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapana yansıdı
YAŞAMFotokapana böyle yansıdılar
Günlük burç yorumları (22 Mayıs 2019 Çarşamba)
YAŞAMYıldızınız bugün ne söylüyor?
İftar menüleri 22 Mayıs 2019! Bugün ne pişirsem?
YAŞAMBugün ne pişirsem?
Nene Hatun kimdir? Tarihte bugün Nene Hatun'un ölüm yıl dönümü
YAŞAMNene Hatun kimdir?
İlişkiyi kurtarmanın yolları nelerdir?
YAŞAMİlişkiyi kurtarmanın yolları!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X