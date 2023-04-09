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1929 yılından kalma eski okul 31 daireli apartmana dönüştürüldü

ABD'de eski binaların dönüşüm potansiyeline sahip olduğuna inanan 3 adam, 2019 yılında 100 bin dolara satın aldıkları terk edilmiş okul binasını 31 dairelik apartmana çevirdi

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  • 1929 yılından kalma eski okul 31 daireli apartmana dönüştürüldü

    Eski binaların dönüşüm potansiyeline sahip olduğunun farkına varan 3 adam, 94 yıllık terk edilmiş okulu 31 daireli lüks bir apartmana dönüştürdü. Ardından bu projelerini TikTok'ta paylaştı.
  • 1929 yılından kalma eski okul 31 daireli apartmana dönüştürüldü

    34 yaşındaki emlakçı Jesse Wig, 2019 yılında terk edilmiş bir okul binası satın aldı. O zamanlar bu bina için sadece 100 bin dolar (1.9 milyon TL) ödeyen Wig, binayı neye dönüştüreceğinden pek de emin değildi.
  • 1929 yılından kalma eski okul 31 daireli apartmana dönüştürüldü

    Wig, emlak yatırımcısı 35 yaşındaki Adam Colucci ile birlikte okulu düğün mekanı ya da çalışma alanına çevirebileceklerini düşündü. 
  • 1929 yılından kalma eski okul 31 daireli apartmana dönüştürüldü

    Ancak daha sonra eski binayı lüks bir apartmana dönüştürebilecekleri konusunda hemfikir oldular. Bu noktada projeye 41 yaşındaki Dan Spanovich da katıldı. 
  • 1929 yılından kalma eski okul 31 daireli apartmana dönüştürüldü

    Binanın tarihi önemini korumak için okulun bazı unsurları muhafaza edildi. Dönüşüm sürecinde sınıflar çağdaş, açık konseptli dairelere dönüştürüldü.
  • 1929 yılından kalma eski okul 31 daireli apartmana dönüştürüldü

    Oditoryum toplanma alanı haline getirildi. Binada yarım basketbol sahasının yanında çeşitli ağırlıkların ve aletlerin bulunduğu spor salonu da var.
  • 1929 yılından kalma eski okul 31 daireli apartmana dönüştürüldü

    Proje üzerinde çalışan üç kişi, binayı konforlu bir yaşam alanı haline getirmenin ötesinde, binanın tarihi önemini korumanın kendileri için önemli olduğunu vurguladı. 
  • 1929 yılından kalma eski okul 31 daireli apartmana dönüştürüldü

    Bu amaçla Ulusal Park Hizmetleri'yle yakın işbirliği içinde çalıştılar ve okulun bazı unsurlarını korudular. Colluci, "Okulun tarihi önemini korumasını sağlamak için elimizden geleni yaptık" dedi.

     
  • 1929 yılından kalma eski okul 31 daireli apartmana dönüştürüldü

    Binanın inşası 2020 yılının başında başladı ve Ekim 2021'de tamamlandı. Binada 27 adet tek yatak odalı ve 4 adet iki yatak odalı olmak üzere toplam 31 daire bulunuyor.
  • 1929 yılından kalma eski okul 31 daireli apartmana dönüştürüldü

    Dairelerin kiralama süreci, yeniden yapılanma bittikten hemen sonra başladı ve apartman sadece 6 ay içinde tamamen doldu. 
  • 1929 yılından kalma eski okul 31 daireli apartmana dönüştürüldü

    Kira bedeli 1 yatak odalı daireler için ayda 1.400 dolara, 2 yatak odalı daireler için 1.650 dolara kadar çıktı.
  • 1929 yılından kalma eski okul 31 daireli apartmana dönüştürüldü

    Dönüşümü gören okul mezunları, binanın son halinin gerçeküstü ve harika olduğunu belirtti.
  • 1929 yılından kalma eski okul 31 daireli apartmana dönüştürüldü

    *Haberin görselleri Jesse Wig'in TikTok hesabından alınmıştır. 

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