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İki çocuk annesi kadının gözünden annelik

25.10.2018 - 13:00 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Anne olmak her ne kadar sorumluluk gerektirse de çok eşsiz ve olağanüstü duygu! Bu düşünceden yola çıkan sosyal medya kullanıcısı Fronzi, çocuklarıyla birlikte çektiği fotoğraflarla anne olmanın hayatına neler kattığını gösteriyor. İşte hem komik hem gerçekçi hem de eğlenceli o kareler...

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    Anne olmanın ne kadar zor ve yıpratıcı olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. 

     

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    Bebek dünyaya geldiği andan itibaren annenin yaşam tarzı artık eskisi gibi değildir. Uyku düzeni değişir, annenin kendine ayırdığı vakit azalır. 

     

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    Ayrıca hamilelik ve sonrasında kadınların vücutlarındaki değişim ve alınan kilolar da bir başka zor durum.

     

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    Öte yandan dünyaya yeni bir can getirmenin tarifsiz duygular oluşturduğu ve tüm zorluklara değdiği kesin bir gerçek. 

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    Sosyal medya kullanıcısı Fronzi, çocuklarıyla ilişkisini anlatan bir Instagram hesabı açmış. Tabii giydirdiği sevimli kıyafetlerle çocuklarını şekilden şekle sokmayı da ihmal etmemiş.

     

     

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    İşte eğlenceli ve gerçekçi o kareler...

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