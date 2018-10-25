İki çocuk annesi kadının gözünden annelik

Anne olmak her ne kadar sorumluluk gerektirse de çok eşsiz ve olağanüstü duygu! Bu düşünceden yola çıkan sosyal medya kullanıcısı Fronzi, çocuklarıyla birlikte çektiği fotoğraflarla anne olmanın hayatına neler kattığını gösteriyor. İşte hem komik hem gerçekçi hem de eğlenceli o kareler...