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        Haberler Ekonomi Otomobil 2. el araç satışında bireysel müşteri yüzde 32 fiyat düşürdü - Otomobil Haberleri

        2. el araç satışında bireysel müşteri yüzde 32 fiyat düşürdü

        Quick Finans, 2. El Oto Raporu 2023 Kasım verilerini paylaştı. Rapora göre, 2. el araç satışında bireysel müşteri yüzde 32 fiyat düşürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 20:43 Güncelleme: 09.12.2023 - 20:43
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        2. el araçta müşteri fiyat düşürdü
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        Quick Finans’ın yayınladığı 2. El Oto Raporu’nun 2023 yılı Kasım ayı verilerinin yer aldığı güncel sayısında, sektöre dair önemli trendler paylaşıldı. SmartIQ iş birliği ile hazırlanan ve ikinci el online satış ve ihale platformlarından elde edilen verilere dayanarak üretilen raporda gerçekleşen satış fiyat ve satış hızı değişimleri değerlendirildi.

        TAKASTA ZORLANDILAR

        0 kilometre araçlar için distribütör firmaların yaptıkları kampanyalar bireysel müşterileri cezbederken 2. El aracını takasta kullanmak isteyenler bekledikleri fiyata ulaşamadı.

        Aracını yenilemek isteyen bireysel müşteriler takasa 2. el araçlarını vermekte zorlanınca 2. el araçlarında fiyat indirimlerini hızlandırdı. 2. el araç piyasasında araç bolluğu artarken düşen fiyatlar satışların belli bir seviyenin altına inmesini önledi. 2. el araçlarını satmak isteyen bireysel müşteriler kasım ayında yüzde 32 fiyat düşüşüne gitti.

        2. el otoda fiyat gerilemesine rağmen satışta kalma süresi uzamaya devam ediyor

        Rapora göre, Kasım ayında araç fiyatları bir önceki aya göre Euro bazında yüzde 9 gerilerken TL bazında gerileme yüzde 2 seviyelerinde seyretti. Satışta kalma süresi geçen aya göre ortalama 8 gün daha uzayarak 65 günü aştı.

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        #ikinci el araç
        #haberler
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