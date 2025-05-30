2. Lig play-off finalini yönetecek hakem açıklandı!
2. Lig play-off finalinde Artı Değer Van Spor FK ile Batman Petrol Spor arasında oynanacak maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Dev final heyecanı HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Giriş: 30.05.2025 - 17:14 Güncelleme: 30.05.2025 - 17:46
2. Lig play-off final maçında Artı Değer Van Spor FK ile Batman Petrol Spor karşı karşıya gelecek.
Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre; final maçında hakem Mehmet Türkmen'in düdük çalacağı açıklandı.
Türkmen'in yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır oldu.
1 HAZİRAN PAZAR
20.00 Artı Değer Van Spor FK- Batman Petrol Spor (HT Spor)
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