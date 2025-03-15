Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig 2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları - Futbol Haberleri

        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları

        2. ve 3. Lig'de haftanın heyecanı HT Spor'da yaşanıyor. 2. Lig 27. hafta müsabakaları ile 3. Lig 24. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 7 maç belirlendi. İşte günün canlı yayınlanan maçları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 11:33 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        ABONE OL

        Türk futbolunun kalbi HT Spor'da atıyor. Nesine 2. ve 3. Lig'de haftanın kritik maçları HT Spor ekranlarında canlı yayınlanıyor. 2. Lig 27. hafta müsabakaları ile 3. Lig 24. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 7 maç belirlendi.

        İŞTE GÜNÜN CANLI YAYINLANAN MAÇLARI

        2. Lig Beyaz Grup

        14.00 Kepez Spor Futbol A.Ş. - Sincan Belediyesi Ankaraspor (HT Spor TV)

        3. Lig 1. Grup

        14.00 Kemerkent Bulvarspor - Silifke Belediye Spor (HT Spor YouTube)

        16 Mart Pazar

        2. Lig Beyaz Grup

        14.00 Altınordu - Batman Petrol Spor A.Ş. (HT Spor YouTube)

        2. Lig Kırmızı Grup

        14.00 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor - Belediye Derince Spor (HT Spor YouTube)

        3. Lig 1. Grup

        14.00 Kuşadasıspor - Bursaspor (HT Spor TV)

        3. Lig 3. Grup

        14.00 Çorlu Spor 1947 - Pazarspor (HT Spor YouTube)

        3. Lig 4. Grup

        14.00 Edirnespor - Polatlı 1926 Spor Kulübü (HT Spor YouTube)

        2. VE 3. LİG HEYECANI HTSPOR'DA...

        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

        Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Güler: Terör örgütü bir an önce silahlarını teslim etmeli
        Bakan Güler: Terör örgütü bir an önce silahlarını teslim etmeli
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        Tamir ettiği 'patpat'ı ölümü oldu!
        Tamir ettiği 'patpat'ı ölümü oldu!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
        Önce taciz edildi! Sonra sokakta darp! Damla dehşeti yaşadı!
        Önce taciz edildi! Sonra sokakta darp! Damla dehşeti yaşadı!
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Sobalı okulda ısınan küçük kız yandı!
        Sobalı okulda ısınan küçük kız yandı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        En iyi 5 distopya filmi
        En iyi 5 distopya filmi
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası