TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa magazin programının konuğu olan Aydemir Akbaş, açıklamalarıyla gündem oldu. Peki, 2. Sayfa'nın konuğu Aydemir Akbaş kimdir, evli mi, eşi kim? Aydemir Akbaş İbrahim Tatlıses nasıl tanıştı? İşte detaylar...

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

25 Şubat 1936 yılında İstanbul'da doğan Aydemir Akbaş, Arnavut asıllıdır. Annesi Sürmeneli olan Akbaş, Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yapmıştır. Gazetecilikten sonra tiyatroya yönelen ünlü isim oyunculuğa başlamıştır. Çok sayıda projede yer alan Aydemir Akbaş, Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biridir. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesidir.

AYDEMİR AKBAŞ EVLİ Mİ?

Aydemir Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek’le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir.