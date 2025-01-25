2. ve 3. Lig'de günün sonuçları
Nesine 2. Lig'in 19. haftası iki grupta yapılan 3 maçla başladı. Nesine 3. Lig'de ise 6 karşılaşma oynandı. 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Sarıyer, HT Spor'dan canlı yayınlanan maçta İnegölspor' 6-2 yenerek yoluna doludizgin devam etti.
HT Spor'un yayıncılığını yaptığı Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de heyecan toplam 9 maçla devam etti. Nesine 2. Lig'in 19. haftasında Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 3 maç oynandı.
HT Spor'dan canlı yayınlanan maçta Beyaz Grup lideri Sarıyer, evinde İnegölspor'u 6-2'lik skorla mağlup etti.
2. Lig ve 3. Lig'de bugün alınan sonuçlar şöyle:
Nesine 2. Lig
Beyaz Grup
Sarıyer-İnegölspor: 6-2
Kırmızı Grup
Menemen FK-Karaman Futbol Kulübü: 2-1
Ankara Demirspor-Bucaspor 1928: 1-1
Nesine 3. Lig
1. Grup:
Bornova 1877-23 Elazıp Futbol Kulübü: 0-0
Karşıyaka-Bulvarspor: 1-0
2. Grup:
Balıkesirspor-Uşak Spor A.Ş.: 2-0
3. Grup:
Küçükçekmece Sinopspor-Aliağa Futbol A.Ş.: 0-0
Ayvalıkgücü Belediyespor-Çankaya SK: 4-3
4. Grup:
Sebat Gençlik SK-Erciyes 38 FSK: 1-0