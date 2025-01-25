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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig 2. ve 3. Lig'de günün sonuçları - Futbol Haberleri

        2. ve 3. Lig'de günün sonuçları

        Nesine 2. Lig'in 19. haftası iki grupta yapılan 3 maçla başladı. Nesine 3. Lig'de ise 6 karşılaşma oynandı. 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Sarıyer, HT Spor'dan canlı yayınlanan maçta İnegölspor' 6-2 yenerek yoluna doludizgin devam etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 17:12 Güncelleme: 25.01.2025 - 17:12
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        HT Spor'un yayıncılığını yaptığı Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de heyecan toplam 9 maçla devam etti. Nesine 2. Lig'in 19. haftasında Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 3 maç oynandı.

        HT Spor'dan canlı yayınlanan maçta Beyaz Grup lideri Sarıyer, evinde İnegölspor'u 6-2'lik skorla mağlup etti.

        2. Lig ve 3. Lig'de bugün alınan sonuçlar şöyle:

        Nesine 2. Lig

        Beyaz Grup

        Sarıyer-İnegölspor: 6-2

        Kırmızı Grup

        Menemen FK-Karaman Futbol Kulübü: 2-1

        Ankara Demirspor-Bucaspor 1928: 1-1

        Nesine 3. Lig

        1. Grup:

        Bornova 1877-23 Elazıp Futbol Kulübü: 0-0

        Karşıyaka-Bulvarspor: 1-0

        2. Grup:

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        Balıkesirspor-Uşak Spor A.Ş.: 2-0

        3. Grup:

        Küçükçekmece Sinopspor-Aliağa Futbol A.Ş.: 0-0

        Ayvalıkgücü Belediyespor-Çankaya SK: 4-3

        4. Grup:

        Sebat Gençlik SK-Erciyes 38 FSK: 1-0

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