2. ve 3. Lig'de günün sonuçları Nesine 2. Lig'in 19. haftası iki grupta yapılan 3 maçla başladı. Nesine 3. Lig'de ise 6 karşılaşma oynandı. 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Sarıyer, HT Spor'dan canlı yayınlanan maçta İnegölspor' 6-2 yenerek yoluna doludizgin devam etti.

Habertürk Giriş: 25.01.2025 - 17:12 Güncelleme: 25.01.2025 - 17:12 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL