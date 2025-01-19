2. ve 3. Lig'de haftanın sonuçları!
Nesine 2. ve 3. Lig'de haftanın mücadeleleri, bir maç dışında tamamlandı. Haftanın 6 kritik maçı HT Spor platformlarında yayınlandı.
Nesine 2. Lig'de 18. hafta bir maç dışında tamamlandı. 3. Lig'de ise 16. hafta mücadelesi sona erdi.
Beyaz Grup'taki Afyonspor-Sarıyer müsabakası, ev sahibi takımın sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı.
Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
BEYAZ GRUP
GMG Kastamonuspor-Fethiyespor: 1-0
Beykoz Anadoluspor-İskenderunspor: 2-0
Kepezspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 0-2
E Koleji Isparta 32-1461 Trabzon FK: 2-1
Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor: 1-1
Anagold 24Erzincanspor-Altay: 3-1
KIRMIZI GRUP
Diyarbekirspor-Somaspor: 0-0
Bucaspor 1928-Merkür Jet Erbaaspor: 3-2
Karacabey Belediyespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 3-4
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Menemen FK: 0-5
Karaman FK-Çimentaş Elazığspor: 1-1
Belediye Derincespor-Artı Değer Vanspor: 1-4
NESİNE 3. LİG
Nesine 3. Lig'de 16. haftanın perdesi kapandı.
Gruplarda bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. GRUP
23 Elazığ FK-Artvin Hopaspor: 0-2
Kemerkent Bulvarspor-Bornova 1877 Sportif Faaliyetler: 2-0
Kırşehir Futbol-Karşıyaka: 0-4
Bursaspor-Düzce Cam Düzcespor: 0-0
Belediye Kütahyaspor-Tokat Belediye Plevnespor: 0-0
HG Hospital Kahramanmaraşspor-Muşspor: 1-3
Kuşadasıspor-Anadolu Üniversitesi: 0-2
2. GRUP
Muğlaspor-Yurt Et Amasyaspor: 1-1
Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Tire 2021 FK: 0-1
Uşakspor-Etimesgut Belediyespor: 1-1
Fatsa Belediyespor-Balıkesirspor: 0-3
T. Metal 1963-Beykoz İshaklıspor: 2-1
İnegöl Kafkasspor-Nevşehir Belediyespor: 1-0
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Adıyaman FK: 1-1
3. GRUP
Çorluspor 1947-Bayburt Özel İdarespor: 2-1
Alanya 1221-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-1
Çankayaspor-1923 Mustafakemalpaşaspor: 2-0
Aliağa Futbol-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-0
Pazarspor-Küçükçekmece Sinopspor: 1-3
Viranşehir Belediyespor-10 Numara Sportif Efeler 09: 1-0
Karabük İdmanyurdu-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 1-2
4. GRUP
Kolibri Ağrı 1970-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-0
Büyükçekmece Tepecikspor-Kırıkkale FK: 0-2
Solwie Enerji Erciyes 38-Zonguldakspor: 0-1
Polatlı 1926-Sebat Gençlikspor: 2-2
Niğde Belediyespor-Mardin 1969: 0-2
Edirnespor-Orduspor 1967: 0-4