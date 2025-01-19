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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig 2. ve 3. Lig'de haftanın sonuçları! - Futbol Haberleri

        2. ve 3. Lig'de haftanın sonuçları!

        Nesine 2. ve 3. Lig'de haftanın mücadeleleri, bir maç dışında tamamlandı. Haftanın 6 kritik maçı HT Spor platformlarında yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19.01.2025 - 16:49 Güncelleme: 19.01.2025 - 16:49
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        2. ve 3. Lig'de haftanın sonuçları!
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        Nesine 2. Lig'de 18. hafta bir maç dışında tamamlandı. 3. Lig'de ise 16. hafta mücadelesi sona erdi.

        Beyaz Grup'taki Afyonspor-Sarıyer müsabakası, ev sahibi takımın sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı.

        Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        BEYAZ GRUP

        GMG Kastamonuspor-Fethiyespor: 1-0

        Beykoz Anadoluspor-İskenderunspor: 2-0

        Kepezspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 0-2

        E Koleji Isparta 32-1461 Trabzon FK: 2-1

        Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor: 1-1

        Anagold 24Erzincanspor-Altay: 3-1

        KIRMIZI GRUP

        Diyarbekirspor-Somaspor: 0-0

        Bucaspor 1928-Merkür Jet Erbaaspor: 3-2

        Karacabey Belediyespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 3-4

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        Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Menemen FK: 0-5

        Karaman FK-Çimentaş Elazığspor: 1-1

        Belediye Derincespor-Artı Değer Vanspor: 1-4

        NESİNE 3. LİG

        Nesine 3. Lig'de 16. haftanın perdesi kapandı.

        Gruplarda bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

        1. GRUP

        23 Elazığ FK-Artvin Hopaspor: 0-2

        Kemerkent Bulvarspor-Bornova 1877 Sportif Faaliyetler: 2-0

        Kırşehir Futbol-Karşıyaka: 0-4

        Bursaspor-Düzce Cam Düzcespor: 0-0

        Belediye Kütahyaspor-Tokat Belediye Plevnespor: 0-0

        HG Hospital Kahramanmaraşspor-Muşspor: 1-3

        Kuşadasıspor-Anadolu Üniversitesi: 0-2

        2. GRUP

        Muğlaspor-Yurt Et Amasyaspor: 1-1

        Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Tire 2021 FK: 0-1

        Uşakspor-Etimesgut Belediyespor: 1-1

        Fatsa Belediyespor-Balıkesirspor: 0-3

        T. Metal 1963-Beykoz İshaklıspor: 2-1

        İnegöl Kafkasspor-Nevşehir Belediyespor: 1-0

        Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Adıyaman FK: 1-1

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        3. GRUP

        Çorluspor 1947-Bayburt Özel İdarespor: 2-1

        Alanya 1221-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-1

        Çankayaspor-1923 Mustafakemalpaşaspor: 2-0

        Aliağa Futbol-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-0

        Pazarspor-Küçükçekmece Sinopspor: 1-3

        Viranşehir Belediyespor-10 Numara Sportif Efeler 09: 1-0

        Karabük İdmanyurdu-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 1-2

        4. GRUP

        Kolibri Ağrı 1970-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-0

        Büyükçekmece Tepecikspor-Kırıkkale FK: 0-2

        Solwie Enerji Erciyes 38-Zonguldakspor: 0-1

        Polatlı 1926-Sebat Gençlikspor: 2-2

        Niğde Belediyespor-Mardin 1969: 0-2

        Edirnespor-Orduspor 1967: 0-4

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