İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kimyagerin, atık yağlara çeşitli maddeler katıp "10 numara yağ" diye tabir edilen kaçak akaryakıtı üretip satmaya çalıştığı bilgisini aldı.Çalışma başlatan ekipler, su tankları içinde 20 ton "10 numara yağ" ele geçirdi, kimyager İ.Ö. gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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