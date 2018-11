2018'in en iyi 20 filmi

2 | 20

You Were Really Never There

Hayatını, seks ticareti için kaçırılan kızları kurtararak kazanan Joe'nun hikayesini anlatan You Were Really Never There, festivallerin gözdesi oldu. Yönetmen Lynne Ramsay ikinci filminde Oscar'lı yıldız Joaquin Phoenix'in etkli oyunculuğuyla yine mükemmel bir iş çıkarıyor.