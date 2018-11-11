2018'in en iyi 20 filmi

İngiltere'nin en çok satan sinema dergesi Empire 2018'in 'En İyi 20 Filmi'ni seçti
1
1|20
I, Tonya
İki olimpiyat şampiyonluğu olan buz patenci Tonya Harding'in etkileyici öyküsünü anlatan filmde Margot Robbie, unutulmaz bir performans sergiliyor. Tonya'nin annesi rolünde Allison Janney'nin 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü kazandığı film 2018'in sürprizlerindendi.
2
2|20
You Were Really Never There
Hayatını, seks ticareti için kaçırılan kızları kurtararak kazanan Joe'nun hikayesini anlatan You Were Really Never There, festivallerin gözdesi oldu. Yönetmen Lynne Ramsay ikinci filminde Oscar'lı yıldız Joaquin Phoenix'in etkli oyunculuğuyla yine mükemmel bir iş çıkarıyor.
3
3|20
Levave No Trace
Jennifer Lawrence sinemaya armağan eden Winter's Bone'in yönetmeni Debra Granik, Levave No Trace'de ormanın derinliklerinde yaşayan bir baba kızın sıradışı öyküsünü anlatıyor. Film birçok eleştirmenin 2018'in en iyileri listesinde yer alıyor...
4
4|20
Coco
Pixar'ın 2018'deki şaheseri Coco, 12 yaşındaki müzik aşığı Miguel'in 'Ölüler Şehri'ndeki macerasını anlatıyor. Coco muhteşem görselliğiyle Eni İyi Animasyon Filmi dalında Oscar'ı kazandı...
5
5|20
Cold War
Yönetmen Pawel Pawlikowski'nin, İkinci Dünya Savaşı sırasında iki müzisyen arasındaki tutkulu aşkı anlattığı Cold War'ı izleyen herkes büyülüyor. Cannes'da En İyi Yönetmen ödülünü kazanan film Polonya'nın bu yıl ki Oscar adayı olarak ilan edildi.
6
6|20
Annililation
Ex Machina ile kendisine büyük bir hayran kitlesi edinen yönetmen Alex Garland'ın izleyenin 'başını döndüren' filmi Annililation, sadece yılın değil belki de 2000'lerin en iyi bilim-kurgularından biri...
7
7|20
Isle of Dogs
Köpek adasına gönderilen köpeğin bulmak için mücadele eden bir çocuğun öyküsünü anlatan Isle of Dogs'un yönetmen koltuğundan üstad Wes Anderson var! Filmin seslendirme kadrosu ise Edward Norton'dan Scarlett Johansson'a tam bir yıldızlar karması...
8
8|20
Hereditary
Ari Aster’in yönetmen koltuğunda oturduğu Hereditary'nin oyuncu kadrosunda ise Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro gibi isimler yer alıyor. Filmi izleyip de tüyleri diken diken olmayan neredeyse yok gibi. Türünün en iyilerinden...
9
9|20
Roma
Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan kazanan Meksikalı usta yönetmen Alfonso Cuaron'un 'Roma'sı yılın en iddialı filmlerinden biri. 1970'lerde Meksika'da yaşayan bir ailenin öyküsünü anlatan film bu yıl Oscar'da Yabancı Dilde En İyi Film dalında ülkesini temsil edecek.
10
10|20
Mandy
İlk gösterimini Sundance Film Festivali'nde yapan Mandy, usta oyuncu Nicolas Cage uzun bir aradan sonra yeniden spot ışıklarının altına döndürdü. Cage, filmde Yeni Şafağın Çocukları adlı tuhaf bir tarikat tarafından katledilen sevgilisi Mandy’nin intikamının peşine düşüyor.
11
11|20
BlacKkKlansman
Usta yönetmen Spike Lee'nin eski formuna döndüğü BlacKkKlansman, 1970'lerde ABD'deki ırkçılık olaylarına komedi, dram ve gerilimi iç içe geçirerek izleyiciye sunyor. Filmde genç oyuncu John David Washington oyunculuğuyla dikkat çekiyor.
12
12|20
Phantom Thread
Daniel Day Lewis'in oyunculuğa 'veda' filmi olan Phantom Thread'de, 1950'lerde Londra'da ünlü bir terziyi canlandırıyor. Yönetmen Paul Thomas Anderson'un ilmek ilmek ördüğü öykü, sinemaseverlere unutulmaz bir sinema deneyimi vaad ediyor.
13
13|20
A Star is Born
Daha şimdiden bu yılın 'En İyi Film' Oscar'ı için favoriler arasından gösterilen A Star is Born, ünlü oyuncu Breadley Cooper'ın da ilk yönetmenlik deneyimi. Lady Gaga'nın unutulmaz bir performans sergilediği filmin şarkıları klasikler arasına girmeye aday...
14
14|20
Lady Bird
Oyuncu Greta Gerwig, ilk yönetmenlik deneyiminde 40 yıllık ustalar taş çıkarıyor. Annesi gibi olmamak için uğraşan Lady Bird'ün hikayesini anlatan filmde genç oyuncu Saoirse Ronan, bir kez daha muhteşem bir performans ortaya koyuyor.
15
15|20
First Man
Ay'a ayak basan ilk insan Neil Armstrong'un öyküsünü anlatan First Man'de yönetmen Damien Chazelle, izleyicileri astronotlarla aynı roket koyup uzaya yolluyor. Ryan Gosling ve Claire Goy'un oyunculaklarıyla önen çıktığı film müzikleriyle de dikkat çekiyor.
16
16|20
Black Panther
Marvel'in 2018'deki en süper kahramanı belki de Black Panther, hasılat rekorlarını alt üst eden film eleştirmenlerden de tam not aldı. Balck Panther'in adı bu yıl ki Oscar'larda 'En İyi Film' adayları arasında da geçiyor.
17
17|20
There Billboard Outside Ebbing, Missouri
There Billboard Outside Ebbing, Missouri sadece Frances McDormand ve Sam Rockwell'in nefis oyunculukları için bile 2018'in en iyileri arasına girmeyi hakediyor. McDormad ve Rockwell'e Oscar kazanıdıran filmin yönetmen koltuğunda In Bruges adlı küçük başyapıtıyla adını duyuran yönetmen Martin McDonagh oturuyor.
18
18|20
A Quiet Place
John Krasinski'nin yönettiği ve aynı zamanda eşi Emily Blunt'la birlikte kamera karşısına geçtiği A Quiet Place, küçük bütçesine rağmen gişede büyük iş yaptı. İkilinin inandırıcı performansından da güç alan film izleyicileri resmen koltuklarına çiviliyor.
19
19|20
Mission Impossible-Fallout
Tom Cruise'un ikinci kimliği gibi olan Ethan Hunt'ın yeni macerası Mission Impossible-Fallout yaza damga vurdu! Yönetmen Christopher McQuarrie'yle dokuzuncu kez birlikte çalışan Cruise Fallout'un çekimleri sırasında ayak bileğiyle birlikte şeytanın bacağını da kırdı; film seyircilerin yanı sıra eleştirmenlerden de tam not aldı.
20
20|20
Avengers: Infinity War
Yılın en iyi filmi elbette Thanos'un süper kahramanların tozunu attırdığı Avengers:Infinity War'un olacaktı! Iron Man'den Thor'a, Captain America'da Hulk'a bir dolu Marvel kahramanının yok ettmek için işbirliği yaptığı Thaons son yılların en karizmatik kotü adamı olarak sinema tarihine adını yazdırmayı başarıyor...
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.