Kurban Bayramı'nı İslam alemi yaptığı hazırlıklarla bekliyor. Türkiye'de enflasyonun artmasıyla birlikte Kurban fiyatları araştırılıyor. Diyanet'ten, vekalet yoluyla kurban kesim yapacaklara müjde geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerinde yurt içi kurban fiyatına zam yapmadı. Diyanet İşleri geçtiğimiz yıl kurban kesim bedellerini yurt içinde 850 TL olarak açıklamıştı. Yurt dışında ise 600 TL olarak belirlemişti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerinin yurt içi kurban bedelinin 850 TL, yurt dışı kurban bedelinin ise 625 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Peki, Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? 9 gün tatil olacak mı? Enflasyon Kurban fiyatlarını etkiledi mi? İşte ayrıntılar...



KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;

Kurban Bayramı 1. günü - 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 2. günü - 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramı 3. günü - 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramı 4. günü - 24 Ağustos Cuma günü



2018 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? 9 GÜN TATİL OLACAK MI?



Kurban Bayramı'nın ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Eğer arefe günü olan Pazartesi günü tatil olursa, vatandaşlar 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren tatile başlayacak ve böylece 9 günlük tatil uygulanacak. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 20 Ağustos Pazartesi günü de tam gün tatil olursa, vatandaşlar 9 günlük bayram tatiline çıkacak.



ÖLÜ KURBANI DİYE BİR KURBAN ÇEŞİDİ VAR MI?



islam aleminde ölü kurbanı veya kabir kurbanı diye bir kurban çeşidi yoktur. Ancak, sevabı ölüye bağışlanmak üzere kurban kesilebilir.

Ayrıca, kurban borcu olup, hayatta iken vasiyet eden kişinin bıraktığı miras yeterli ise mirasçıları tarafından vasiyetinin yerine getirilmesi gerekir. Tâbiînden olan Haneş’ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: “Ben Ali’yi (r.a.) iki koçu (birden) kurban ederken gördüm de kendisine; ‘Bu da nedir?’ diye sordum. ‘Resûlullah (s.a.s.) (sağlığında) kendi yerine bir kurban kesmemi vasiyet etti. İşte ben de onun yerine kurban kesiyorum.’ cevabını verdi.” (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 2; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 420, 423)

Bu rivayette Hz. Ali, kurbanı kesme gerekçesi olarak Hz. Peygamberin (s.a.s.) kendisine bunu vasiyet etmesini göstermiştir. Dolayısıyla bu hadis, eğer vasiyeti yoksa ölü adına kurban kesileceğine delalet etmez.

Buna göre vasiyeti yoksa ölen kimseler için mirasçılarının kurban kesmeleri gerekmez. Ancak bir kimse, sevabını ölmüş bulunan anne veya babasına yahut diğer yakınlarına bağışlamak üzere, çeşitli hayır kurumlarına, fakir ve muhtaç kişilere bağışta bulunabileceği gibi, kurban da kesebilir.

Ölenin kendisi için kurban kesilmesine dair vasiyeti yoksa kesen kimse, bu kurban etini fakirlere yedirebileceği gibi, kendisi ve zenginler de yiyebilir. Ancak ölen kişinin vasiyeti varsa, tamamen fakirlere yedirilmesi veya dağıtılması gerekir







