2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması sonuçlandı
01.12.2018 - 15:33 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Bu yıl 2'incisi düzenlenen Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması'nda kazananlar belli oldu. Yüzlerce fotoğrafçının dünyanın dört bir yanındaki tarihi mekanları çektiği yarışmanın büyük ödülü Tim Burton'a gitti. Yılın en iyi tarihi mekan fotoğraflarından bazılarını sizler için bir araya getirdik
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2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması'nın Grand Prix Ödülü'ne Daniel Burton layık görüldü. Burton'a büyük ödülü Fransa'nın Normandiya ve Bretanya bölgelerinin sınırında yer alan Mont Saint-Michel mekanını çektiği fotoğraf getirdi.
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'İngiltere'nin Tarihi' kategorisinde birinci Mark Edwards seçildi. Edwards, bu çalışmasında İkinci Dünya Savaşı yıllarında İngiltere'yi olası bir Nazi işgalinden korumak amacıyla inşa edilen Kent şehrinin açıklarındaki Red Sands askeri deniz kalelerini görüntüledi.
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Antik Tarih kategorisinde birincilik David Ross'a gitti. Ross fotoğrafında İskoçya'nın Lewis Adası'nda bulunan 'Callanish Taşları' adı verilen antik yapıları görüntüledi. Dini törenler için dikildiği tahmin edilen taşların çevresinde en az 13 höyük bulunuyor.
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Bjørn Andre Hagen'in İspanya'daki Kurtuba Camii fotoğrafı. Değerli taşlarla süslenen yapı 10 senede tamamlandı ancak büyüleyici mekanın şimdiki halini alması 205 sene sürdü.
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Diana Buzoianu'nun Romanya'daki Orta Çağ döneminden kalma Enisala Kalesi fotoğrafı.
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Roman Robroek'in Toskana'da yer alan tarihi Sammezzano Kalesi'nde çektiği kare... Tarihi kale 1600'lü yıllarda İspanyol asilzadelerinden Aragon Ximenes tarafından yaptırıldı. 365 odası bulunan kalenin, her odasının farklı bir adı var.
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Yarışmada finale kalan isimlerden biri de Sirsendu Gayen oldu. Tarihi mekan ise Java Adası'ndaki dünyanın en büyük Budist tapınağı olan Borobudur'da yer alıyor.
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