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2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması sonuçlandı

01.12.2018 - 15:33 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Bu yıl 2'incisi düzenlenen Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması'nda kazananlar belli oldu. Yüzlerce fotoğrafçının dünyanın dört bir yanındaki tarihi mekanları çektiği yarışmanın büyük ödülü Tim Burton'a gitti. Yılın en iyi tarihi mekan fotoğraflarından bazılarını sizler için bir araya getirdik

  • 1 2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması sonuçlandı! İşte yılın en iyi tarihi mekan fotoğrafları
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    2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması'nın Grand Prix Ödülü'ne Daniel Burton layık görüldü. Burton'a büyük ödülü Fransa'nın Normandiya ve Bretanya bölgelerinin sınırında yer alan Mont Saint-Michel mekanını çektiği fotoğraf getirdi.

  • 2 2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması sonuçlandı! İşte yılın en iyi tarihi mekan fotoğrafları
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    'İngiltere'nin Tarihi' kategorisinde birinci Mark Edwards seçildi. Edwards, bu çalışmasında İkinci Dünya Savaşı yıllarında İngiltere'yi olası bir Nazi işgalinden korumak amacıyla inşa edilen Kent şehrinin açıklarındaki Red Sands askeri deniz kalelerini görüntüledi.

  • 3 2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması sonuçlandı! İşte yılın en iyi tarihi mekan fotoğrafları
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    Antik Tarih kategorisinde birincilik David Ross'a gitti. Ross fotoğrafında İskoçya'nın Lewis Adası'nda bulunan 'Callanish Taşları' adı verilen antik yapıları görüntüledi. Dini törenler için dikildiği tahmin edilen taşların çevresinde en az 13 höyük bulunuyor.

  • 4 2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması sonuçlandı! İşte yılın en iyi tarihi mekan fotoğrafları
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    Bjørn Andre Hagen'in İspanya'daki Kurtuba Camii fotoğrafı. Değerli taşlarla süslenen yapı 10 senede tamamlandı ancak büyüleyici mekanın şimdiki halini alması 205 sene sürdü.

  • 5 2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması sonuçlandı! İşte yılın en iyi tarihi mekan fotoğrafları
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    Diana Buzoianu'nun Romanya'daki Orta Çağ döneminden kalma Enisala Kalesi fotoğrafı.

  • 6 2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması sonuçlandı! İşte yılın en iyi tarihi mekan fotoğrafları
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    Roman Robroek'in Toskana'da yer alan tarihi Sammezzano Kalesi'nde çektiği kare... Tarihi kale 1600'lü yıllarda İspanyol asilzadelerinden Aragon Ximenes tarafından yaptırıldı. 365 odası bulunan kalenin, her odasının farklı bir adı var.

  • 7 2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması sonuçlandı! İşte yılın en iyi tarihi mekan fotoğrafları
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    Yarışmada finale kalan isimlerden biri de Sirsendu Gayen oldu. Tarihi mekan ise Java Adası'ndaki dünyanın en büyük Budist tapınağı olan Borobudur'da yer alıyor. 

  • 8 2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması sonuçlandı! İşte yılın en iyi tarihi mekan fotoğrafları
    8 | 24

    Juan Pablo Lasterra'nın İtalya'nın güneyindeki Napoli şehrinin yakınlarında bulunan Pompeii Antik Kenti'nde çektiği fotoğraf.

  • 9 2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması sonuçlandı! İşte yılın en iyi tarihi mekan fotoğrafları
    9 | 24

    Polonya'da bulunan ve Nazi döneminin en büyük toplama ve imha kampı olan Auschwitz, Eleanor Killner'in gözünden böyle görünüyor.

  • 10 2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması sonuçlandı! İşte yılın en iyi tarihi mekan fotoğrafları
    10 | 24

    Dave Lyon'un Suriye'nin Palmira kentindeki Roma İmparatorluğu'ndan kalma Bel Tapınağı fotoğrafı.

  • 11 2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması sonuçlandı! İşte yılın en iyi tarihi mekan fotoğrafları
    11 | 24

    Guatemala’nın Antigua kentinde bulunan ve şehrin simgelerinden biri olan Santa Catalina Kemeri... Daniel Burton tarafından ölümsüzleştirildi. 

  • 12 2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması sonuçlandı! İşte yılın en iyi tarihi mekan fotoğrafları
    12 | 24

    Dave Searl'in Pripyat'ta çektiği kare. Pripyat, Ukrayna'da 1986 yılında Çernobil Nükleer Santrali'nde yaşanan patlamanın ardından hayalet kente dönüşmüş. Buraya özel kıyafetlerle turlar düzenleniyor. 

  • 13 2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması sonuçlandı! İşte yılın en iyi tarihi mekan fotoğrafları
    13 | 24

    Listeye giren diğer fotoğraflardan bazıları şöyle:

    Grand Shaft, Dover, İngiltere - Chris London

     

  • 14 2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması sonuçlandı! İşte yılın en iyi tarihi mekan fotoğrafları
    14 | 24

    2. Dünya Savaşı sığınağı, Sheppey Adası, İngiltere - Mark Edwards

     

  • 15 2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması sonuçlandı! İşte yılın en iyi tarihi mekan fotoğrafları
    15 | 24

    Donington Kalesi, İngiltere - Jon Reid

     

  • 16 2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması sonuçlandı! İşte yılın en iyi tarihi mekan fotoğrafları
    16 | 24

    SS Great Britain yolcu gemisinin makine dairesi, Bristol, İngiltere - Thomas Bedson

     

  • 17 2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması sonuçlandı! İşte yılın en iyi tarihi mekan fotoğrafları
    17 | 24

    Headstone Manor Müzesi, İngiltere - Duncan Shields

     

  • 18 2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması sonuçlandı! İşte yılın en iyi tarihi mekan fotoğrafları
    18 | 24

    King's Üniversitesi Şapeli, İngiltere - Sara Rawlinson

     

  • 19 2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması sonuçlandı! İşte yılın en iyi tarihi mekan fotoğrafları
    19 | 24

    Tac Mahal, Hindistan -  Amitava Chandra

     

  • 20 2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması sonuçlandı! İşte yılın en iyi tarihi mekan fotoğrafları
    20 | 24

    Bradford Sinema Salonu, İngiltere - David Oxtaby

     

  • 21 2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması sonuçlandı! İşte yılın en iyi tarihi mekan fotoğrafları
    21 | 24

    Vicars Close Caddesi, Wells, İngiltere - Rose Atkinson

     

  • 22 2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması sonuçlandı! İşte yılın en iyi tarihi mekan fotoğrafları
    22 | 24

    Whaler's Hut, Svalbard, Norveç - Chris Dobbs

     

  • 23 2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması sonuçlandı! İşte yılın en iyi tarihi mekan fotoğrafları
    23 | 24

    Rivaulx Abbey Müzesi, İngiltere - Mike Kitchingman

     

  • 24 2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması sonuçlandı! İşte yılın en iyi tarihi mekan fotoğrafları
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    Tyne Pedestrian ve Cycle Tüneli, Newcastle Upon Tyne, İngiltere - George Ledger

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