2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması sonuçlandı

Bu yıl 2'incisi düzenlenen Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması'nda kazananlar belli oldu. Yüzlerce fotoğrafçının dünyanın dört bir yanındaki tarihi mekanları çektiği yarışmanın büyük ödülü Tim Burton'a gitti. Yılın en iyi tarihi mekan fotoğraflarından bazılarını sizler için bir araya getirdik