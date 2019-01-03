2019 Asgari ücret ne kadar oldu? Sorusunun cevabını Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından almıştık. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan 2019 Asgari ücret yüzde 26 zam yapılarak 2 bin 20 TL olarak geçti. Bu yıl ilk defa bir işçi komisyon toplantısında 1600 TL asgari ücret ile nasıl geçindiğini anltmış ve yaşadığı zorluklardan bahsetmişti. 4 oturum ile gerçekleşen komisyon sonunda Asgari ücrete 417 lira zam yapılmış oldu. Peki, AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar ve çocuklu aileler AGİ tutarını nasıl hesaplamalı? İşte ayrıntılar...

2019 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Her yıl olduğu gibi yine bu yıl da asgari ücrete zam geldi. Peki 2019 yılında asgari ücret ne kadar oldu? Yapılan toplantıların ve tüm sendikaların önerileri göz önünde bulundurularak asgari ücret 2 bin 20 TL oldu.

AGİ NEDİR? KİMLER AGİ ALABİLİR?

AGİ’nin açılımı asgari geçim indirimi demektir. İşçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. Kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır. AGİ’yi işveren vermez. Tüm AGİ ödeneklerini devlet yapar. Ancak işverenin vergisinden düşürülür.

AGİ, maaşı vergilendirilen herkes tarafından alınabilir. Gelir vergisi kanununda yer alan 61. maddedeki ücreti alan herkes AGİ’den faydalanabilir. AGİ, 2016 yılı itibari ile bekâr ya da eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde yer almaktadır. Eğer eşi de çalışıyor ise AGİ ayrı ödenir. AGİ’yi ödememek resmi bir suçtur. Şikâyet edilebilir. İşçinin yasal hakkıdır. İşçi AGİ’si ödenmediği takdirde iş sözleşmesini fesih etme hakkına sahiptir. Asgari ücretin artması ile birlikte yıllık AGİ’lerde de artma olmaktadır.

2019 AGİ HESAPLAMA İŞLEMİ

Asgari Geçim İndirimi yani AGİ ücretleri de belli olmuş oldu. AGİ tutarı bekar, evli ve çocuklu aileler için değişiklik gösterebilmekte. Bu yıl da agi ile birlikte asgari ücret brüt 2 bin 558 TL net 2 bin 20 TL olmuştur.

Bekarlar için: 191.85 TL olacak.

Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL

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