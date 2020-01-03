Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. İhracat bir önceki döneme göre yüzde 2,04 oranında artış ile 180 milyar 468 milyon dolar, İthalat yüzde 8,99 oranında azalış ile 210 milyar 394 milyon dolar, dış ticaret açığı yüzde 44,91 oranında azalarak 29 milyar 926 milyon dolar, dış ticaret hacmi ise yüzde 4,21 azalışla 390 milyar 863 milyon dolar olmuştur.

"3.2 MİLYAR LİRA DESTEK VERDİK"

Bakan Pekcan, dış ticaretin büyümeye 4,7 puanlık rekor katkı sağladığını ve bunun Türkiye'de 18 yılda görülen dış ticaretin ülke büyümesine en büyük katkısı olduğunu söyledi. Pekcan, "2019'da 3,2 milyar lira destek verdik. Bu Cumhuriyet tarihinin büyük ihracat destek rakamı. 2020'de bunu 3,8 milyar liraya çıkaracağız." diye konuştu.

ARALIK AYINDA İHRACATTA YÜZDE 4.87 ARTIŞ



2019 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracat, yüzde 4,87 artarak 15 milyar 385 milyon dolar, İthalat, yüzde 20,05 artarak 20 milyar 105 milyon dolar, Dış ticaret hacmi, yüzde 12,96 artarak 35 milyar 490 milyon dolar oldu

2019 YILINDA İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 85.5

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılında yüzde 76,5 iken 2019 yılında bu oran yüzde 85,8 seviyesine yükseldi.

EN FAZLA İHRACAT ARA MALLAR GRUBUNDA YAPILDI

2019 yılı Aralık ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde; en çok ihracat “Ham madde (Ara mallar)” (6 milyar 988 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Tüketim malları” (6 milyar 451 milyon dolar) ve “Yatırım (Sermaye) malları” (1 milyar 847 milyon dolar) grupları takip etti.

EN FAZLA İTHALAT ARA MALLAR GRUBUNDAN YAPILDI

2019 yılı Aralık ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ithalat incelendiğinde; en çok ithalat “Ham madde (Ara mallar)” (15 milyar 99 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Yatırım (Sermaye) malları” (2 milyar 756 milyon dolar) ve “Tüketim malları” (2 milyar 219 milyon dolar) grupları takip etti.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN FASIL "MOTORLU KARA TAŞITLARI"

2019 yılı Aralık ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını (2 milyar 261 milyon dolar),“Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 534 milyon dolar) ve “Elektrikli makina ve cihazlar, televizyon görüntü-ses kaydetme verme cihazları” (902 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

2019 yılı Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 294 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Irak (969 milyon dolar) ve İngiltere (885 milyon dolar) izledi.