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2019 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu

Giriş: 28.02.2019 - 15:00 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan 2019 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu. Yarışmada, geçtiğimiz 12 ay içinde çekilen fotoğraflar mücadele etti. 62 katılımcı ülkeden ulusal ödül kazanan sanatçıların fotoğraları ile 10 kategorinin kazananlarına ait kareler sergilenmeye başlandı. Türk fotoğrafçı Mehmet Aslan da kazananlar arasında yer aldı. İşte 2019 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri'nde dereceye giren karelerden bazıları...

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    Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan 2019 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nda ulusal ödülde kazanan fotoğraflar açıklandı.

    Gezi kategorisi: Marco Zaffignani, İtalya

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    2019 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nda Türk fotoğrafçı Mehmet Aslan 'Artisan' isimli fotoğrafıyla dereceye girdi. İşte 2019 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri'ni kazanan karelerden bazıları...

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    Yaratıcı kategorisi kazananı Martin Stranka, Çek Cumhuriyeti

     

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    Gezi kategorisi: Yukihito Ono, Japonya

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    Kültür kategorisi kazananı: Pan Jianhua, Çin Halk Cumhuriyeti

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    Doğal Dünya ve Yaban Hayatı kategorisi: Nadia Aly, ABD

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    Yaratıcı kategori: Arvids Baranovs, Letonya

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    Yaratıcı kategori: Alexandr Vlassyuk, Rusya

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    Portre kategorisi kazananı: Ansett, Birleşik Krallık

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    Mimari kategorisi: Jennifer Bin, Kanada

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    Manzara kategorisi: Swapnil Deshpande, Hindistan

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    Hareket kategorisi: Alexey Holod, Rusya

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    Hareket kategorisi kazananı:  Christy Lee Rogers, ABD

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    Portre kategorisi: Hasan Torabi, İran

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    Kültür kategorisi: Ming Kai Chan, Hong Kong

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    Doğal Dünya ve Yaban Hayatı kategorisi: Greg Lecoeur, Fransa

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    Hareket kategorisi: Piotr Cyganik, Polonya

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    Hareket kategorisi: Marlena Kurowska-Jankowiak, Polonya

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    Portre kategorisi: Tim Cavadini, Almanya

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    Mimari kategorisi: Connor Henderson, Avustralya

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    Kültür kategorisi: Eng Chung Tong, Malezya

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    Doğal Dünya ve Yaban Hayatı kategorisi: Manuel Enrique González Carmona, İspanya

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    Yaratıcı kategori: Dhiky Aditya, Endonezya

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    Kültür kategorisi: Alessandro Zanoni, İtalya

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    Kültür kategorisi: Alex Robciuc, Romania

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    Yaratıcı kategori: Mariëtte Aernoudts, Hollanda

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    Manzara kategorisi: Tayvan

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    Portre kategorisi: Mikeila Borgia, Arjantin

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    Gezi kategorisi: Trung Pham Huy, Vietnam

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    Manzara kategorisi: Neil Burnell, Birleşik Krallık

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    Portre kategorisi: Elena Merce, Spain

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