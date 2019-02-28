- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan 2019 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nda ulusal ödülde kazanan fotoğraflar açıklandı.
Gezi kategorisi: Marco Zaffignani, İtalya
2019 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nda Türk fotoğrafçı Mehmet Aslan 'Artisan' isimli fotoğrafıyla dereceye girdi. İşte 2019 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri'ni kazanan karelerden bazıları...
Yaratıcı kategorisi kazananı Martin Stranka, Çek Cumhuriyeti
Gezi kategorisi: Yukihito Ono, Japonya
Kültür kategorisi kazananı: Pan Jianhua, Çin Halk Cumhuriyeti
Doğal Dünya ve Yaban Hayatı kategorisi: Nadia Aly, ABD
Yaratıcı kategori: Arvids Baranovs, Letonya
Yaratıcı kategori: Alexandr Vlassyuk, Rusya
Portre kategorisi kazananı: Ansett, Birleşik Krallık
Mimari kategorisi: Jennifer Bin, Kanada
Manzara kategorisi: Swapnil Deshpande, Hindistan
Hareket kategorisi: Alexey Holod, Rusya
Hareket kategorisi kazananı: Christy Lee Rogers, ABD
Portre kategorisi: Hasan Torabi, İran
Kültür kategorisi: Ming Kai Chan, Hong Kong
Doğal Dünya ve Yaban Hayatı kategorisi: Greg Lecoeur, Fransa
Hareket kategorisi: Piotr Cyganik, Polonya
Hareket kategorisi: Marlena Kurowska-Jankowiak, Polonya
Portre kategorisi: Tim Cavadini, Almanya
Mimari kategorisi: Connor Henderson, Avustralya
Kültür kategorisi: Eng Chung Tong, Malezya
Doğal Dünya ve Yaban Hayatı kategorisi: Manuel Enrique González Carmona, İspanya
Yaratıcı kategori: Dhiky Aditya, Endonezya
Kültür kategorisi: Alessandro Zanoni, İtalya
Kültür kategorisi: Alex Robciuc, Romania
Yaratıcı kategori: Mariëtte Aernoudts, Hollanda
Manzara kategorisi: Tayvan
Portre kategorisi: Mikeila Borgia, Arjantin
Gezi kategorisi: Trung Pham Huy, Vietnam
Manzara kategorisi: Neil Burnell, Birleşik Krallık
Portre kategorisi: Elena Merce, Spain
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.