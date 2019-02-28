2019 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu

Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan 2019 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu. Yarışmada, geçtiğimiz 12 ay içinde çekilen fotoğraflar mücadele etti. 62 katılımcı ülkeden ulusal ödül kazanan sanatçıların fotoğraları ile 10 kategorinin kazananlarına ait kareler sergilenmeye başlandı. Türk fotoğrafçı Mehmet Aslan da kazananlar arasında yer aldı. İşte 2019 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri'nde dereceye giren karelerden bazıları...