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Bu kez senaryonun altında David Kajganich ve Jeff Buhler'in imzaları var. Yönetmenler ise Kevin Kölsch ve Dennis Widmyer... Film, eşi Rachel ve iki çocuğuyla kırsal kesimde yeni bir eve taşınan Louis Creed'in hikâyesini anlatıyor. Creed Ailesi'nin oturduğu evin yakınlarında bir hayvan mezarlığı vardır ve söylentilere göre bu mezarlığa gömülenler canlanmaktadır... Creed'ler çok sevdikleri kedilerini kaybeder ve onu oraya gömerler... Gösterim tarihi: 5 Nisan