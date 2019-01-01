2019'un ilk 5 ayında gösterime girecek en popüler 20 yabancı film
01.01.2019 - 15:25 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Herkesin 2018 yılının değerlendirmesini yaptığı ya da en iyi filmlerini açıkladığı şu günlerde biz de 2019'un ilk 5 ayında gösterime girecek yabancı filmlere baktık. Önümüzdeki aylarda Hollywood'dan gelen iddialı prodüksiyonlar arasında süper kahraman filmleri, görkemli aksiyonlar, merakla beklediğimiz devam filmleri ve Oscar adayı tarihi dramlar var. İşte 2019'un kış ve ilkbahar aylarında Türkiye'de vizyona girecek en popüler 20 yabancı film...
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John Wick: Chapter 3
İlk filmi 2014'de, ikincisini 2017'de seyrettik... John Wick, öfkelendi mi, karşısına çıkan herkesi yok etme kapasitesine sahip bir kahraman. Seyircinin çok sevdiği serinin en önemli avantajı, yaratıcı ekibin hiç değişmemesi.
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Yönetmen Chad Stahelski, bir kez daha işinin başında. Senaryo ise ilk iki filmin yazarı Derek Kolstad'a ait... Keanu Reeves'e eşlik eden oyuncular arasında Halle Berry, Anjelica Huston gibi yeni yüzlerin yanı sıra serinin önceki filmlerinde de gördüğümüz Laurence Fishburne, Ian McShane ve Lance Reddick gibi isimler yer alyor. Filmin fragmanı ve tanıtım özetleri henüz paylaşılmış değil. Gösterim tarihi: 17 Mayıs
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Yangın Yeri (Wildlife)
Oyuncu olarak tanıdığımız Paul Dano'nun yönetmenliği ilk kez denediği film, dünya prömiyerini 20 Ocak 2018'te Sundance Film Festivali'nde yaptı ve özellikle eleştirmenlerden çok olumlu tepkiler aldı.
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Richard Ford'un aynı adlı romanından Paul Dano'nun oyuncu Zoe Kazan'la birlikte sinemaya uyarladığı filmin başrollerinde Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould ve Bill Camp oynuyor. Bir gencin 1960'lı yıllarda anne babasının boşanma sürecinde ve sonrasında yaşadıklarını anlatan filmin ödül sezonunun açılmasıyla birlikte adından daha çok söz ettirmeye başladığını belirtelim. Gösterim tarihi: 4 Ocak
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Ralph ve İnternet - Oyunbozan Ralph 2 (Ralph Breaks the Internet)
ABD'de geçtiğimiz kasım ayında gösterime giren film, eleştirmenlerden aldığı olumlu tepkilerin yanı sıra gişede de fena bir sonuç elde etmedi. Yaklaşık bir aylık süre içinde ABD'de yılın en çok hasılat yapan 17. filmi olmayı başaran “Ralph ve İnternet”, en iyi animasyon Oscar'ı adaylığı için de adı geçen yapımlardan biri.
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Rich Moore ve Phil Johnston'ın yönettiği “Ralph ve Internet”, ilk filmden hatırladığımız Ralph ile uyumsuz arkadaşı Vanellope von Schweetz'in video oyunları dünyasından internete geçişini ve orada yaşadıkları maceraları anlatıyor. Gösterim tarihi: 11 Ocak
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Creed 2: Efsane Yükseliyor (Creed II)
2015 yapımı ilk “Creed”, Rocky filmlerinin devamı niteliğindeydi. İkinci film, yeni bir serinin doğuşunu müjdeliyor. Rocky'nin en büyük rakiplerinden Apollo Creed'in oğlu Adonis Creed, bu kez babasının ölümünden sorumlu olan Ivan Drago'nun oğlu Viktor Drago ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
Rocky Balbao da onun eğitmenliğini üstleniyor. Sylvester Stallone ile Michael B. Jordan'ın başrollerini paylaştığı filmin yönetmeni Steven Caple Jr.. ABD'de geçtiğimiz kasım ayında gösterime giren “Creed 2”, Ryan Coogler'in yönettiği ilk film kadar çok beğenilmese de olumlu eleştiriler aldı ve gişelerde hayalkırıklığı yaratmadı. Gösterim tarihi: 11 Ocak
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Replikalar (Replicas)
Meksika ve Çin başta olmak üzere bazı ülkelerde 2018 yılı içinde gösterilen “Replikalar”, gizemli bir bilimkurgu filmi... Stephen Hamel'in öyküsünden uyarlanan filmin başrolünde Keanu Reeves var. Diğer önemli rollerde Alice Eve ve John Ortiz oynuyorlar.
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Film, insan bilincini bilgisayarlara aktarmaya çalışan ve insan klonlama araştırmalarını sürdüren bilim adamı Will Foster'ın, travmatik şekilde kaybettiği eşi ve çocuklarını geri getirme çabasını anlatıyor. Gösterildiği ülkelerde çok olumlu eleştiriler almasa da sadece fragmanı itibarıyla bile bilimkurgu meraklılarının görmek isteyeceği bir film olmaya aday. Filmin yönetmeni 2008 tarihli “Traitor”dan sonra televizyona ağırlık veren Jeffrey Nachmanoff. Gösterim tarihi: 11 Ocak
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Glass
M. Night Shyamalan, inişli çıkışlı performansı olan yönetmenlerden biri... Ama üretken ve çalışkan bir sinemacı olduğu için başarısızlıklarını çok çabuk unutturuyor; iyi filmleriyle akılda kalmayı başarıyor. Sinemaseverlerin merakla beklediği “Glass” onun son yıllardaki en iddialı projelerinden biri... “Glass”, Shyamalan'ın daha önceki iki filminde yer alan karakterleri buluşturan bir hikâyeye sahip.
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“Ölümsüz” (Unbreakable - 2000) ve “Parçalanmış”ın (Split - 2016) geçtiği hayali bir evrendeyiz... “Unbreakable”daki Elijah Price (Samuel L. Jackson) ile David Dunn (Bruce Willis), “Split”in 24 farklı kişiliğe sahip ana karakteri Kevin Wendell Crumb (James McAvoy) ile buluşuyor. Sarah Paulson'ın psikiyatrist Ellie Staple'ı canlandırdığı filmde “Parçalanmış”tan hatırladığımız Anya Taylor – Joy da Casey Cooke karakteriyle bir kez daha karşımıza gelecek. Gösterim tarihi: 18 Ocak
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Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya (How to Train Your Dragon: The Hidden World)
2010'da başlayan animasyon serisi, 2014'teki ikinci filmin de gişelerde başarılı olması üzerine üçüncü bir filmle çıkacak huzurlarımıza... Ejderhalarla insanlar arasındaki savaşa son veren ve iki halkın yan yana kardeşçe yaşadığı bir dünya kuran Hiccup (Hıçgıdık) ve Dişsiz yeni maceralarında efsanelerde adı geçen gizli bir dünyaya doğru yola çıkıyorlar.
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Fragmanları seyredenlerin gördüğü gibi şirin ejderhamız Dişsiz, yeni filmde bir kız arkadaşla tanışıyor. Yeni filmin yönetmeni, ilk iki filmden tanıdığımız Dean DuBlois... Gösterim tarihi: 25 Ocak
Sonunun nereye varacağını merakla beklediğimiz gizemli gerilim filmlerini sevenler için “Ölümcül Labirent” kuşkusuz ideal bir seçim olacak... Senaryosunu Bragi F. Schut ve Maria Melnik'in yazdığı “Ölümcül Labirent” hiç beklemedikleri anda kendilerini bir ölüm kalım mücadelesinin ortasında bulan 6 kişinin hikâyesini anlatıyor.
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Birbirini tanımayan bu kişiler, kim ya da kimler tarafından kurulduğu belli olmayan bir oyunda hayatta kalabilmek için bütün zekâlarını ve yeteneklerini kullanmak zorundadırlar... Yönetmen “Insidious: Last Key”den (2018) tanıdığımız, filmde Gabe karakterini canlandıran Adam Robitel... Filmin başrollerinde Deborah Ann Woll, Taylor Russell, Nik Dodani gibi genç oyuncular var. Gösterim tarihi: 31 Ocak
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İskoçya Kraliçesi Mary (Mary Queen of Scots)
İki genç kadının iktidar mücadelesini anlatan bir dönem filmi... 16 yaşında Fransa kraliçesi olan, 18 yaşında dul kalan Mary, yeniden evlenmesi için yapılan baskıya karşı gelir. Onun yerine ülkesi İskoçya'ya dönerek hakkı olan tahtı geri ister ama bunun için kuzeni İngiltere kraliçesi Elizabeth'i devirmesi gerekmektedir...
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John Guy'ın “Queen of Scots” adlı kitabından Beau Willimon tarafından sinemaya uyarlanan filmde Mary'yi Saoirse Ronan, Elizabeth'i ise Margot Robbie oynuyor. Yönetmen ise tiyatro sahnelerindeki başarılı çalışmalarının ardından sinema setlerine transfer olan Josie Rourke... İlk gösterimlerini festivallerde gerçekleştiren film eleştirmenlerden genelde ortalama notlar alsa da özellikle oyuncu kadrosu nedeniyle ilgiyle bekleniyor. Gösterim tarihi: 1 Şubat
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Sarayın Gözdesi (The Favourite)
İşte Oscar'ın en güçlü adaylarından biri... Gösterildiği her festivalde eleştirmenlerden olumlu tepkiler alan film, sadece en iyi film kategorisinde değil, yönetmen, senaryo ve oyunculuk dallarında da iddialı... Filmin ödül sezonunda yükselişe geçeceği, peş peşe ödülleri toplamaya başlayacağı düşünülüyor.
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Yönetmen son yılların yükselen sinemacılarından Yorgos Lanthimos... Daha önceki filmlerinin aksine senaryo kendisine ait değil. Deborah Davis ve Tony McNamara'nın yazdığı senaryo, 18. yüzyılın başlarında İngiltere'yle Fransa'nın savaş halinde olduğu bir dönemde geçiyor. Savaş, Kraliçe Anne'in (Olivia Colman) sarayını ve lüks yaşam tarzını pek de etkilememektedir. Kraliçenin yakın arkadaşı Lady Sarah (Rachel Weisz), ülke yönetiminde söz sahibidir. Saraya yeni gelen Abigail'in (Emma Stone) varlığı onu rahatsız eder ve iki kadın arasında kaçınılmaz bir rekabet başlar... Gösterim tarihi: 8 Şubat
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Alita: Savaş Meleği (Alita: Battle Angel)
Tüm dünyada 21 Aralık 2018'de gösterime girmesi planlanıyordu ama daha sonra alınan bir kararla filmin vizyonu 2019'un şubat ayına ertelendi. Kıyamet sonrası karanlık bir gelecekte geçen filmde, çöplükte bulunan, hafızasını kaybetmiş Alita adlı bir siborgun öyküsü anlatılıyor...
Alita kim olduğu sorusuna yanıt ararken muhteşem gücünün farkına varıyor. Japon sanatçı Yukito Kishiro'nun resimli romanından (manga) sinemaya uyarlanan filmin yapımcıları arasında James Cameron da var. Cameron senaryoyu Laeta Kalogridis ile birlikte yazdı. Filmin yönetmeni ise Robert Rodriguez... Bilgisayar animasyonu ve canlı çekim tekniklerinin karma olarak kullanıldığı film, özellikle bilimkurgu tarzında aksiyon sevenlere hitap ediyor. Filmde Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali ve Ed Skrein gibi oyuncular rol alıyor. Gösterim tarihi: 15 Şubat
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Captain Marvel
2019'da da süper kahraman filmlerinin ardı arkası kesilmeyecek... DC Comics'in “Wonder Woman”ı varsa, Marvel'ın da artık “Captain Marvel”ı var... Anna Boden ve Ryan Fleck'in birlikte yazıp yönettiği film, fragmanından anlaşıldığı kadarıyla fantaziden ziyade bilimkurgu ağırlıklı...
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Hikâye 1990'lı yılların ortasında geçiyor. Dünya, iki farklı uzay ırkının sürüp giden galaktik savaşının mekânlarından biri haline geliyor. Brie Larson'ın canlandırdığı Carol Danvers bu savaş ortamında kendi geçmişini ve kim olduğunu keşfederek evrenin en güçlü kahramanlarından birine dönüşüyor. Gösterim tarihi: 8 Mart
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Us
Türkiye'de “Kapan” adıyla oynayan, Jordan Peele'in yazıp yönettiği “Get Out”, 2017'nin en çok konuşulan filmlerinden biriydi. Jordan Peele'in yazıp yönettiği yeni filmi de korku gerilim türünde. Filmin merakla beklenen fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Fragmanda yaz tatiline çıkan Wilson Ailesi'ni görüyoruz önce... Denizin ve plajın keyfini çıkaran Wilson'lar bir gece dört davetsiz misafirle karşılaşıyorlar. Bir süre sonra bu sessiz insanların tıpatıp kendilerine benzediklerini fark ediyorlar... Sonrası, kan ve şiddet dolu bir gerilim... Bakalım, Jordan Peele, ikinci filminde ilkindeki başarısını yakalayabilecek mi? Filmin başrollerinde Yahya Abdul-Mateen II, Lupita Nyong'o, Elisabeth Moss gibi isimler yer alıyor. Gösterim tarihi: 15 Mart
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Shazam!
Billy Batson, bir ailenin yanına evlatlık olarak verilen 14 yaşında bir çocuktur. Bir gün kendi boyunu aşan bir kahramanlık yapınca, metro yolculuğu sırasında farklı boyuta geçer ve süper yetenekler kazanır... Artık o yetişkin bedeninde kostümlü bir süper kahramandır.
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Ama yetenekleri ve ne yapabileceği hakkında henüz hiçbir fikri yoktur... Shazam, bundan böyle DC Evreni'nde karşımıza çıkabilecek süper kahramanlardan biri... Shazam'ı Zachary Levy'nin canlandırdığı filmin yönetmeni David F. Sandberg... Yılın en matrak süper kahraman filmlerinden biri olabilir. Gösterim tarihi: 5 Nisan
Stephen King'in 1983 tarihli romanı, 1989'da Mary Lambert'ın yönettiği bir filmle sinemaya uyarlanmıştı... 30 yıl sonra aynı eser bir kez daha beyazperdede karşımıza gelecek. Korku gerilim türündeki ilk filmin uyarlama senaryosu Stephen King'e aitti.
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Bu kez senaryonun altında David Kajganich ve Jeff Buhler'in imzaları var. Yönetmenler ise Kevin Kölsch ve Dennis Widmyer... Film, eşi Rachel ve iki çocuğuyla kırsal kesimde yeni bir eve taşınan Louis Creed'in hikâyesini anlatıyor. Creed Ailesi'nin oturduğu evin yakınlarında bir hayvan mezarlığı vardır ve söylentilere göre bu mezarlığa gömülenler canlanmaktadır... Creed'ler çok sevdikleri kedilerini kaybeder ve onu oraya gömerler... Gösterim tarihi: 5 Nisan
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Hellboy
Mike Mignola'nın imzasını taşıyan Hellboy resimli romanları ilk kez 1993 yılında yayımlandı... İlk sinema uyarlamasını 2004'te seyrettik. Yönetmen ve senaryo yazarı Guillermo Del Toro'ydu. Hellboy'u ise Ron Perlman oynuyordu... Aynı ikili 2008'de bu kez “Hellboy II: The Golden Army”yi yaptılar...
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Hellboy daha sonra animasyonlar ve video oyunlarıyla sürdü. Şimdi Andrew Cosby'nin yazdığı, Neil Marshall'ın yönettiği yeni bir film geliyor karşımıza. Hellboy'u bu kez David Harbour canlandırıyor. Fragmanı itibarıyla eğlenceli bir aksiyon izlenimi veren “Hellboy”da Milla Jovovich ve Sasha Lane gibi oyuncular da yer alıyor. Günümüz dünyasında geçen filmde, Hellboy tuhaf yaratıklarla savaşıyor. Gösterim tarihi: 12 Nisan
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Avengers: Endgame
2018'in nisan ayında “Avengers: Sonsuzluk Savaşı”nı (Avengers: Infinity War) seyredenler, filmin finalinde Thanos'un evrenin yarısını yok edişine tanık oldular. Toz olup havaya karışanların arasında Avengers ekibinden tanıdığımız birçok süper kahraman da vardı... Film bitmiş ama hikâye bitmemişti.
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Avengers ekibinden hayatta kalanların Thanos'a verecekleri bir tepki mutlaka olmalıydı. Peki, ya ölenler? Onlar yeniden hayata dönebilecekler miydi? “Avengers: Endgame” kafamızdaki tüm bu sorulara yanıt vermek üzere geliyor. Anthony ve Joe Russo'nun yönettiği filmin fragmanında Avengers ekibinden hayatta kalanların matemine tanık oluyoruz. Thanos'tan nasıl intikam alacaklarını görmek içinse nisan sonuna kadar sabretmemiz gerekiyor. Gösterim tarihi: 26 Nisan
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Brightburn
Bir Superman hikâyesi gibi başlıyor film... Çocuk sahibi olamayan bir çift gökyüzünden gelen bebeği sahipleniyor. Yıllar geçip çocuk büyüdükçe, süper yetenekleri ortaya çıkmaya başlıyor ve hikâye süper kahraman filmlerinden farklı şekilde gelişiyor.
Filmin yapımcısı “Galaksinin Koruyucuları” serisinin ilk iki filmine imza atan James Gunn.. Yönetmen koltuğunda David Yarovesky oturuyor. Senaryo ise James Gunn'ın kardeşleri Brian ve Mark Gunn'a ait... Bilimkurgunun korku gerilim türüyle buluştuğu filmin başrollerinde Elizabeth Banks ve David Denman var. Gösterim tarihi: 24 Mayıs
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Aladdin
1992 tarihli Disney animasyonu “Aladdin” bu kez gerçek oyuncularla, canlı çekim bir film olarak karşımızda... İsmi suç ve aksiyon filmleriyle özdeşleşmiş İngiliz sinemacı Guy Ritchie'nin yönettiği “Aladdin”, mayıs ayının en iddialı ve gösterişli prodüksiyonlarından biri. “Aladdin”, “Binbir Gece Masalları”nda da yer alan çok eski bir halk masalı...
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Eleştirmenler, filmin senaryosunda da imzası bulunan Guy Ritchie'nin filme getireceği yorumu merakla bekliyor. Filmde Aladdin rolünü Mısır'da doğan, Kanada'da büyüyen Mena Massoud oynuyor. Diğer oyuncular arasında Naomi Scott, Marwan Kenzari ve Numan Acar da var. Gösterim tarihi: 24 Mayıs
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Godzilla: King of Monsters
2014'te seyrettiğimiz, Gareth Edwards'ın yönettiği Hollywood yapımı “Godzilla”nın devamı niteliğindeki yapım, King Kong'un da yer aldığı MonsterVerse'de yani “canavarlar evreni”nde geçen üçüncü film...
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Michael Dougherty'nin yönettiği filmde, Godzilla canavar olarak yalnız değil. Tarih öncesinden kalma başka dev canavarlar da var... İlk olarak Japonların yarattığı, şimdilerde ise Hollywood'un sahip çıktığı karizmatik Godzilla, 2014 yapımı filmde bizi şaşırtmıştı. Yeni filmde de beklenmedik işler yapacağını tahmin etmek zor değil. Filmde “Stranger Things”den tanıdığımız genç oyuncu Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Vera Farmiga, Sally Hawkins ve Charles Dance gibi isimler oynuyor. Gösterim tarihi: 31 Mayıs
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