13 | 40

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya (How to Train Your Dragon: The Hidden World)

2010'da başlayan animasyon serisi, 2014'teki ikinci filmin de gişelerde başarılı olması üzerine üçüncü bir filmle çıkacak huzurlarımıza... Ejderhalarla insanlar arasındaki savaşa son veren ve iki halkın yan yana kardeşçe yaşadığı bir dünya kuran Hiccup (Hıçgıdık) ve Dişsiz yeni maceralarında efsanelerde adı geçen gizli bir dünyaya doğru yola çıkıyorlar.