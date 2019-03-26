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Bir Zamanlar... Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood)
Quentin Tarantino yeni filminde bizi 1969 yılının Hollywood'una götürüyor. Düşüşe geçmiş bir televizyon yıldızı olan Rick Dalton (Leonardo DiCaprio),dublörü Cliff Booth (Brad Pitt) ile birlikte yeniden şöhret ve başarı kazanmak için elinden gelen çabayı gösteriyor... Basına verilen ana hikâye bu... Öte yandan, en başından beri filmin o yıllardaki Charles Manson cinayetleriyle ilgili olduğunu da biliyoruz.
Cinayetlerin kurbanlarından biri olan Sharon Tate (Margot Robbie) filmde Rick'in kapı komşusu olarak geliyor karşımıza. Tarantino, filmin yapısal olarak “Ucuz Roman”a (Pulp Fiction) benzediğini ve iç içe geçmiş hikâyelerden oluştuğunu söylüyor. Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt'i ilk kez biraraya getiren filmde Al Pacino, Dakota Fanning, Emile Hirsch, Luke Perry gibi isimler de rol alıyor. Gösterim tarihi: 23 Ağustos
Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı (The Secret Life of Pets 2)
2016 yılında seyrettiğimiz “Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı”, New York'ta yaşayan “sahipli” ve “sahipsiz” bir grup evcil hayvanın yaşadığı maceraları anlatıyordu. Yapımcılar, gişede gelen büyük başarının ardından hiç vakit kaybetmeden devam filmi üzerine çalışmaya başladılar. Açıkçası, yeni filmin hikâyesiyle ilgili henüz net açıklamalar yapılmış değil. Ama ilk filmden tanıdığımız karakterlerin yeni maceralarını izleyeceğimiz kesin. Kuşkusuz onlara yeni isimler de ekleniyor. Son aylarda internette peş peşe yayınlanan ve her biri belirli bir karakteri eksen alan fragmanlar, şimdiden milyonlarca kez görüntülenmiş durumda. Özellikle Chloe'nin köpeklere kedi gibi olmayı öğrettiği fragman, gerçekten çok eğlenceli...
Fragmanlardaki mizah duygusu filme de yansırsa “Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı”, yıllarca sürecek bir seriye dönüşebilir. Senaryo ilk filmin yazarlarından Brian Lynch'e ait. İlk filmin yönetmeni Chris Renaud da görevinin başında... Sadece çocukların değil, evcil hayvan sahibi yetişkin seyircilerin de sabırsızlıkla bu filmi beklediği söylenebilir. Gösterim tarihi: 5 Haziran
Rocketman
Yıllardır planlanan Elton John biyografisi nihayet bu yaz seyircilerle buluşuyor... Senaryosu Lee Hall tarafından yazılan film, Elton John'ın müzik dünyasında bir yıldız gibi parladığı ilk yıllarını eksen alıyor. Adını 1972 tarihli bir Elton John şarkısından alan filmin yönetmeni, Brian Singer'ın kovulmasından sonra “Bohemian Rhapsody”ye son halini veren Dexter Fletcher... Oyuncu kökenli Fletcher, yine biyografik bir film olan, 2015 yapımı “Kartal Eddie”de (Eddie the Eagle) sağlam bir iş çıkarmıştı.
“Kartal Eddie”de başrol oynayan, “Kingsman” serisinden tanıdığımız Taron Egerton ise Elton John'ı canlandırıyor. “Bohemian Rhapsody”nin gişe başarısının ardından “Rocketman”den beklentilerin daha da yükseldiği kesin. Filmin diğer oyuncuları arasında Jamie Bell, Richard Madden ve Bryce Dallas Howard gibi isimler yer alıyor. 2019 yazının en popüler 7 Haziran
X-Men: Dark Phoenix
Jean Grey / Dark Phoenix, X-Men evreninin popüler kahramanlarından biridir. Kendisini 2000'li yıllardaki ilk X-Men serisinde Famke Janssen canlandırmış ve hafızalarda kalıcı bir iz bırakmıştı. 2016'da izlediğimiz yeni X-Men serisinde ise Jean Grey, genç bir mutant olarak geldi karşımıza. Genç oyuncu Sophie Turner'ın karakteri bir kez daha canlandıracağı yeni film, Jean Grey'in Dark Phoenix'e nasıl dönüştüğünün hikâyesini anlatıyor. Jean Grey'in güçleri kontrol edilemez bir hale geliyor ve tüm dünya için bir tehdit oluyor. Bunun üzerine X-Men ekibi, onu kaybetmeden dünyayı kurtarmanın yollarını aramaya başlıyor...
Daha önceki X-Men filmlerinde senaryo yazarı ve yapımcı olarak görev alan Simon Kingberg'in yönettiği “Dark Phoenix”, Wonder Woman ve Captain Marvel gibi kadın süper kahramanların ağırlığını hissettirdikleri bir dönemde çıkacak seyircinin karşısına. Üstelik yalnız olmayacak. X-Men evreninin diğer yıldızları da eşlik edecek ona. Yeni filmde Mystique (Jennifer Lawrence),Beast (Nicholas Hoult),Charles Xavier (James McAvoy) ve Magneto'nun (Michael Fassbender) yanı sıra Quicksilver (Evan Peters) ile Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee) da yer alacak... Gösterim tarihi: 7 Haziran
Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit
(Men in Black: International) İlkini 1997'de izlemiştik. İkinci film 2002'de, üçüncüsü ise 2012'de gösterime girdi. Şimdi yeni bir ekiple yeni bir seri başlıyor. Yönetmen “The Fate of the Furious” ve “Straight Outta Compton”dan tanıdığımız F. Gary Gray... Liam Neeson, tecrübeli ajan High T olarak karşımıza gelecek. “Merkez orta sahadaki” yeni ikilimiz, yani asıl kahramanlarımız ise Ajan O (Tessa Thompson) ve Ajan H (Chris Hemsworth) olacak...
Yan rollerde ise Emma Thompson ve Rebecca Ferguson gibi isimler yer alıyor. Ajan O ve Ajan H, dünya dışı yaratıklara karşı koymak için Londra'dan başlayarak dünyayı dolaşıyorlar. Asıl mesele ise dünyayı uzaylılardan koruyan Siyah Giyen Adamlar'ın arasına bir köstebeğin sızmış olması... Gösterim tarihi: 14 Haziran
Shaft
1970'li yıllarda sinemalarda gösterime giren üç filmin ardından televizyona transfer olan Shaft, 2000 yılında yeniden sinema salonlarına arz-ı endam etmişti. 19 yıl önceki filmin devamı niteliğini taşıyan yeni “Shaft”ın hikâyesi üç kuşak Shaft'i bir araya getiriyor. John "JJ" Shaft Jr. (Jessie Usher) bir FBI ajanı ve MIT mezunu bir siber güvenlik uzmanıdır. En yakın arkadaşının şüpheli ölümünün ardından, yıllardır görüşmediği babası, efsanevi John Shaft II'den (Samuel L. Jackson) yardım ister.
Baba ve oğul birlikte Harlem yeraltı dünyasını araştırırken ilk kuşak John Shaft (Richard Roundtree) ile işbirliği yaparlar... Filmin Türkiye'de gösterime gireceğine dair henüz bir bilgi yok. “Shaft” ABD'deki sinema salonlarında 14 Haziran'da seyircilerle buluşacak. İki hafta sonra ise Netflix'te yayınlanacak... ABD gösterim tarihi: 14 Haziran
Oyuncak Hikâyesi 4 (Toy Story 4)
Sadece çocukların değil, gençlerin, orta yaşlıların, hatta yaşını başını almış eleştirmenlerin de severek izlediği Toy Story serisinin yeni filmi bu yaz gösterime giriyor... Serinin özelliği, her filmin iyi olması, seviyenin hiç düşürülmemesi... Bunda, Pixar'ın projeye gösterdiği özenin payı büyük. Önceki filmleri yazan ekibin (John Lasseter, Pete Docter, Andrew Stanton ve Lee Unkrich) tam kadro iş başında olması, dördüncü film için de umutlanmamızı sağlıyor. Hikâyeye gelirsek, her şey bir “çatal” ve oyuncakların çıktığı bir geziyle ilgili gibi görünüyor.
Üçüncü filmin sonunda Andy tarafından Bonnie'ye verilen oyuncaklar gittikleri yeni evde, çataldan oyuncağa dönüştürülmesinin rahatsızlığını yaşayan Forky'yle karşılaşıyorlar. Sonra Bonnie, hepsini bir geziye çıkarıyor. Gezi sırasında Kovboy Woody, eski bir arkadaşıyla karşılaşıyor... Filmin yönetmeni Josh Cooley... Orijinal seslendirme kadrosundaki yeni isimler arasında Keanu Reeeves, Jordan Peele gibi isimler var. Gösterim tarihi: 21 Haziran
Annabelle Comes Home
2014'de ilkini seyrettiğimiz “Annabelle”, artık Conjuring Evreni de denilen “Conjuring filmleri” içinde kendi başına bir seri haline geldi. Annabelle, oyuncak bir bebek. Sinema tarihinin gelmiş geçmiş en korkutucu nesnelerinden biri... Oyuncağın içine hapsolan kötü ruhun hikâyesini bir önceki filmde izlemiştik. Conjuring Evreni'nin altıncı, Annabelle serisinin üçüncü filmi “Annabelle Comes Home”, 2014'deki ilk filmin devamı niteliğini taşıyor. Yapım şirketinden paylaşılan hikâye şöyle: kötü ruh uzmanı medyum çift Ed (Patrick Wilson) ve Lorraine Warren (Vera Farmiga),daha fazla insana zarar vermemesi için Annabelle'i evlerine getirip, özel bir odada muhafaza ederler.
Ama uğursuz bir gece Annabelle, Warren'ların 10 yaşındaki kızları Judy ve bakıcılarını ele geçirmek için evde hapsedilen tüm kötü ruhları uyandırır... Film eleştirmenlerinin Annabelle serisiyle arası pek iyi değil. Ama genel seyirci kitlesi için Annabelle artık korku sinemasının yıldızlarından biri... Dolayısıyla, yapım şirketinin Annabelle'in şöhretinden faydalanmaya devam edeceği kesin. Umarız, ilk iki filmden daha iyi olur. Gary Dauberman'ın yöneteceği filmin senaryo yazarları arasında serinin yaratıcılarından James Wan da var. Gösterim tarihi: 28 Haziran
Yesterday
Fragmanının yayınlanmasıyla birlikte bir anda 2019 yazının merakla beklenen filmlerinden biri haline geldi... Richard Curtis ile Jack Barth'ın yazdığı hikâye, kimsenin ilgisini çekmeyen şarkılar yazan müzisyen Jack Malik'in başına gelenleri anlatıyor. Tüm dünyada ışıkların kesildiği bir gece Jack, bir kaza geçirir... Kendine geldikten bir süre sonra The Beatles grubunun dünya müzik tarihinden silindiğini fark eder. Öyle ki, The Beatles şarkılarını dünyada bilip söyleyen tek kişi kendisidir...
Jack'in bir anda dünya yıldızı olmasının önünde artık hiçbir engel yoktur. Usta sinemacı Danny Boyle'un yönettiği filmde Jack Malik'i Himesh Patel oynuyor. Diğer rollerde ise Lily James, Kate McKinnon ve Ed Sheeran gibi isimler var. Sinema salonlarında fragmanı kadar ilgi görürse, yılın en çok kazanan filmlerinden biri olacağı kesin... Gösterim tarihi: 28 Haziran
Örümcek Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far From Home)
“Avengers: Endgame”i 25 Nisan'da seyredeceğiz... O filmle Marvel Sinema Evreni'nin Üçüncü Aşama'sı sona erecek ve “Örümcek Adam: Evden Uzakta”yla Dördüncü Aşama'ya geçeceğiz... Hikâye şöyle: Peter Parker, arkadaşlarıyla birlikte Avrupa'ya bir okul gezisine çıkar. Niyeti tatil yapmaktır ama Venedik'te her şey yolunda giderken Nick Fury (Samuel L. Jackson) onu bulur. Artık yapması gereken, kötülere karşı savaşmaktır... Senaryosunu Chris McKenna ve Erik Sommers'ın yazdığı filmi, “Örümcek-Adam: Eve Dönüş”ü de çeken Jon Watts yönetecek.
Peter Parker / Örümcek-Adam rolünde Tom Holland'ı izleyeceğimiz filmde, Jake Gyllenhaal da Mysterio'yu canlandıracak. Filmde May Parker'ı canlandıran Marisa Tomei'nin yanı sıra Zendaya, Cobie Smulders ve Jon Favreau gibi isimler de rol alıyor... “Örümcek-Adam: Evden Uzakta” Marvel Sinema Evreni'nin 23. filmi olacak. Gösterim tarihi: 5 Temmuz
Aslan Kral (The Lion King)
Animasyonun Hollywood'un giderek daha fazla yatırım yaptığı bir tür haline gelmesinde, 1994 yapımı “Aslan Kral”ın kuşkusuz payı vardı. Film gişede beklenenin üstünde başarı kazanınca, büyük bütçeli animasyonların sayısı giderek arttı... Disney'in 25 yıl sonra yeniden çektiği “Aslan Kral”, orijinal filmle aynı hikâyeye sahip... Film, önce bebekliğini gördüğümüz genç bir aslanın, babasının ölümünden sonra yaşadıklarını anlatıyor... Bir tür “Hamlet” hikâyesi de denilebilir. Yönetmen koltuğunda, “Orman Kitabı”nın 2016 yapımı başarılı yeni çevrimiyle öne çıkan Jon Favreau var. Senaryosunu Jeff Nathanson'un yazdığı film, özellikle çekim teknikleri itibarıyla orijinalinden ayrılacak...
Fragmanından anlaşıldığı kadarıyla Disney, “Aslan Kral”ı hipergerçekçi bir animasyon olarak getiriyor karşımıza... Filmde, bilgisayar kökenli grafik görüntülerle canlı çekimlerin bir araya getirildiği karma bir teknik kullanılıyor. Müziklerini Hans Zimmer'in yaptığı “Aslan Kral”ın orijinal seslendirme kadrosunda Donald Glover, James Earl Jones, Beyonce gibi isimler de yer alıyor. Gösterim tarihi: 19 Temmuz
Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw)
Luke Hobbs (Dwayne Johnson) ve Deckard Shaw'u (Jason Statham) “Hızlı ve Öfkeli” serisinin önceki bölümlerinde birbirine zıt, ortak noktası olmayan iki karakter olarak tanıdık. Birbirlerinden hoşlanmıyorlardı. Kaldı ki, biri kanun adamı, diğeri kanun kaçağıydı... Shaw, Hobbs'a suikast yapmaya kalkışmış; Hobbs da onu hapse göndermişti... Ama bu filmde gönülsüz de olsa ortak bir çalışma yürütmek zorundalar. Düşmanları ise Idris Elba'nın canlandırdığı Brixton...
“Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw” Amerikalıların deyimiyle bir “spin-off” filmi... Yani, iki karakterin serinin genel akışından bağımsız hikâyesi... Film çok tutarsa, Hobbs ve Shaw başka maceralarda da karşımıza gelebilir. Filmin yönetmeni “Atomic Blonde” ve “Deadpool 2”den tanıdığımız David Leitch. Gösterim tarihi: 2 Ağustos
Yeni Mutantlar (The New Mutants)
Gizli bir tesiste tutulan beş genç mutant, yeteneklerini keşfederken geçmişteki suçlarından ve kendilerinden kaçmaya çalışırlar... X-Men serisinin içinden çıkan bir korku filmi... Yapımcılar “Yeni Mutantlar”ı “perili ev gerilimleriyle gençlik filmlerinin karışımı” olarak tanıtıyor, Stephen King öyküleriyle John Hughes'ün filmlerine atıfta bulunuyorlar. Film aslında bir yıldır gösterime hazır bekliyor. Zaten ilk fragman da 13 Ekim 2017'de yayınlanmıştı. İlk plana göre 13 Nisan 2018'de gösterime girecekti.
Önce 2019 şubatına, sonra da ağustosa ertelendi... Süper kahraman türünün korku gerilimle buluştuğu filmi Josh Boone yönetti. Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton ve Alice Braga'nın yanı sıra filmde Antonio Banderas da oynuyor. Umarız bir daha ertelenmez... Gösterim tarihi: 2 Ağustos
Artemis Fowl
Aile seyircisine seslenen, fantastik macera türünde bir Disney filmi... Kenneth Branagh'ın yönettiği film, İrlandalı yazar Eoin Colfer'ın Artemis Fowl serisinden uyarlandı. Yani, tutarsa devamı gelecek ve belki de bir seriye dönüşecek. Film suç dehası olan bir ailenin soyundan gelen 12 yaşındaki dahi Artemis Fowl'un (Ferdia Shaw) serüvenlerini anlatıyor. Artemis, babasının kayboluşunun ardından kendini güçlü ve gizli bir peri ırkına karşı çetin bir savaş içerisinde buluyor.
Judi Dench, filmde yeraltı peri dünyasındaki polis gücü LEPrecon'un araştırma birimininin lideri kumandan Root'u canlandırıyor. Josh Gad'in kleptoman bir cüceyi oynadığı filmde Nonso Anozie, Fowl ailesinin koruyucusu olan Butler rolünde çıkacak karşımıza. Gösterim tarihi: 9 Ağustos
Scary Stories to Tell in the Dark
Alvin Schwartz'ın 1980'li yıllarda yayımlanan aynı adlı kitap serisinden sinemaya uyarlanan filmin yönetmeni Andre Ovredal. Kitabı sinemaya uyarlayanlar arasında ünlü yönetmen Guillermo del Toro da var. Film, küçük, sakin bir kasabada yaşanan bir dizi gizemli ve korkutucu trajediyi anlatıyor.
Olaylar 1968 yılında ABD'de geçiyor. Her şey Sarah adlı korkunç sırlara sahip bir kızla ilgili aslında. Bir grup genç, Sarah'ın hikâyelerini anlattığı kitabı keşfediyorlar. Sonra da hayatlarını kurtarmak için korkularıyla yüzleşiyorlar. Filmin Türkiye'deki vizyon tarihi henüz belli değil. ABD gösterim tarihi: 9 Ağustos
Angry Birds 2
Yumurtalarını yeşil domuzlardan kurtarmak için ellerinden geleni yapan “öfkeli kuşlar”ın sinema salonlarında 2016'da izlediğimiz ilk macerası, yapımcı şirketin beklentilerinin çok üstünde bir ilgi görmüştü. Okul öncesi çocuklara da hitap eden serinin yeni filminde domuzların sakallı kralı, önceki filmde uğradıkları yenilginin intikamını almak için yeni planlar yapıyor. Uçamayan kuşlarımızın filmdeki tek derdi domuzlar değil. Fragmanı seyredenlerin yakından tanıdığı gizemli mor kuş Zeta da olaylara dahil oluyor.
Kutuplara yakın bir adada buzlar arasında yaşamaktan sıkılan Zeta da kuşların vatanını fethetmek için harekete geçiyor. Finlandiya – ABD ortak yapımı olan filmi Thurop Van Orman ile John Rice yönetiyor. Orijinal seslendirme kadrosundaki yıldızlar arasında Peter Dinklage, Jason Sudeikis, Awkwafina gibi isimler var. Gösterim tarihi: 16 Ağustos
Angel Has Fallen
“Kod Adı: Olympus” (Olympus Has Fallen - 2013) ile başlayan ve “London Has Fallen” (2016) ile devam eden politik aksiyon serisinin üçüncü halkası “Angel Has Fallen”da Gizli Servis Ajanı Mike Banning, Başkan'a yönelik bir suikasti engellemek için harekete geçer. Banning, tehdidin nereden geldiğini ortaya çıkarabilmek için hem kendi teşkilatı hem de FBI'ya karşı mücadele etmek ve adını temize çıkarmak zorundadır...
Başrollerinde Gerard Butler ve Morgan Freeman'ın oynadığı filmin yönetmeni Ric Roman Waugh... Politik soslu gerilim - aksiyon serisinin yeni halkasında oynayan diğer isimler arasında Piper Perabo, Jada Pinkett Smith, Nick Nolte, Tim Blake Nelson ve Danny Huston da var. Eleştirmenlerin, serinin önceki filmlerini pek beğenmediklerini hatırlatalım. Gösterim tarihi: 23 Ağustos
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