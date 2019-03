2019 yazının en popüler 17 filmi

ABD'de yaz aylarında genellikle gençlere seslenen, gişe rekorları kırmaya aday büyük bütçeli, gösterişli filmler gösterime girer... 2019 yazının sinema menüsünde her zaman olduğu gibi yine serilerin yeni filmleri ağır basıyor. Animasyonlar, süper kahraman filmleri ve korku-gerilimin yanı sıra yazın en iddialı filmlerinden biri Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği “Bir Zamanlar... Hollywood'da” (Once Upon a Time in Hollywood)... İşte 2019 yazının en popüler 17 filmi!