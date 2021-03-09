Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam2020'de çeşitli alanlarda 80 özelleştirme ihalesini tamamladı
ABONE OL

Özelleştirmelerden geçen yıl 22 milyon dolar gelir elde edildi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB),2020 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkilerinin yoğun şekilde hissedilmesine rağmen çeşitli alanlarda 80 özelleştirme ihalesi gerçekleştirerek 22 milyon dolarlık gelir sağladı. Bu yıl özelleştirme kapsam ve programında yer alan elektrik üretim tesisleri, limanlar, yasal metroloji kapsamındaki periyodik muayene hizmetleri ve taşınmazların özelleştirilmesine devam edilecek

2020'de çeşitli alanlarda 80 özelleştirme ihalesini tamamladı
AA

ÖİB'nin 2020 Faaliyet Raporu'ndan yapılan derlemeye göre, Türkiye'de çağdaş anlamda özelleştirme uygulamalarına 1986 yılında başlandı. Öncelikle yarım kalmış tesislerin, küçük ölçekli işletmelerin ve bazı büyük fabrikaların satışı ile çeşitli halka arz uygulamaları gerçekleştirildi. Daha sonraki dönemde hızlanan ve kararlılıkla sürdürülen özelleştirme uygulamalarıyla petrol rafinerisi, tekstil, petrokimya, çimento, yem sanayisi, demir çelik, tütün ve alkol, elektrik dağıtım gibi sektörlerde özelleştirme uygulamaları yapıldı ve devlet bu alanlarda işletmecilikten çekildi.

1986-2020 döneminde idare tarafından gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarının toplam tutarı 70,4 milyar doları buldu.

İdare, 2020 yılı içinde Kovid-19 salgınının etkileri yoğun şekilde hissedilmesine karşın 2 elektrik üretim santrali, 1 liman ve muhtelif sayıdaki taşınmaz olmak üzere çeşitli alanlarda 80 özelleştirme ihalesini tamamladı. Geçen yılın son çeyreğinde gerçekleştirilen yoğun çalışmalar sonrası ihale işlemleri tamamlanan bir kısım varlıklar alıcılarına devredildi.

Geçen yıl özelleştirme uygulamalarından yaklaşık 22 milyon dolar gelir elde edildi. Geçmiş yıl taksitleriyle birlikte özelleştirmeden 2020'de sağlanan gelir 677 milyon doları buldu. Hazineye yapılan transfer tutarı ise aynı dönemde 588 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu yıl da özelleştirme kapsam ve programında yer alan elektrik üretim tesisleri, limanlar, yasal metroloji kapsamındaki periyodik muayene hizmetleri ve taşınmazların özelleştirilmesine devam edilecek.

Özelleştirme uygulamalarında uzun vadeli sektörel öncelikler çerçevesinde ve belirlenmiş bir program dahilinde halka arz dahil yeni ve alternatif modeller kullanılarak ekonomik katma değer bazlı planlamaya geçilecek.

13 SANTRAL İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR

Enerji özelleştirmeleri kapsamında, geçen yıl kurulu güç toplamı 4,6 megavat olan Ahiköy-1 ve Ahiköy-2 hidroelektrik santrallerinin ihale süreci tamamlandı. Bu özelleştirmelerden 11 milyon lira özelleştirme geliri elde edilecek.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan toplam 625 megavatlık 13 hidroelektrik santrali için ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı kararları ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Gebze Dilovası Doğal Gaz Santrali ile İstanbul'daki Esenyurt Doğal Gaz Santrali'nin özelleştirilmelerine ilişkin hazırlık çalışmaları sürüyor.

LİMAN ÖZELLEŞTİRMELERİ YAPILACAK

Liman özelleştirmeleri kapsamında ise Güllük Limanı'nın 45 yıllığına işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihale sürecinde nihai pazarlık görüşmeleri Kasım 2020'de tamamlandı. İhale sonucuna ilişkin onay süreci devam ediyor.

Taşucu Limanı ve Liman Geri Sahası'nın özelleştirilmesine ilişkin hazırlık çalışmaları da sürdürülüyor. Özelleştirme sürecinin bu yıl içinde sonuçlandırılması hedefleniyor.

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın imar planlarına ilişkin dava süreçleri tamamlandı, özelleştirme sürecinin bu yıl içinde bitirilmesi planlanıyor.

Gökçeada Kuzu Limanı'nın işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihalede hazırlık süreci devam ederken, özelleştirme işlemlerinin bu yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

13 firmanın hizmet yeterlilik belgeleri iptal oldu
İŞ-YAŞAMTSE, 13 firmanın sözleşmesini feshetti
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürlüğüne Salim Arda Ermut getirildi
İŞ-YAŞAMVarlık Fonu Genel Müdürlüğüne Salim Arda Ermut atandı
Son dakika haberi: Fesih kısıtlaması 2 ay daha uzatıldı
İŞ-YAŞAMİşten çıkarma yasağı uzatıldı
TT Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan'dan son dakika açıklama
İŞ-YAŞAM"2021’de yatırımı bu iki alan çekecek"
TVF Genel Müdürü Sönmez’in istifa edeceği öne sürüldü
İŞ-YAŞAMTVF Genel Müdürü'nün istifa edeceği iddia edildi
Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
İŞ-YAŞAMNakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Türkiye Yatırımcı Haritası tanıtıldı
İŞ-YAŞAMSKA Türkiye Yatırımcı Haritası tanıtıldı
Bakan Varank'tan otomobil ve elektronik ürün satış rakamları paylaşımı
İŞ-YAŞAMBakan Varank satış rakamlarını açıkladı
Aycı: THY, operasyonel ve finansal sonuçlarıyla tüm rakiplerinden olumlu ayrışmayı başardı
İŞ-YAŞAM'THY, rakiplerinden olumlu ayrıştı'
Son dakika araştırma sonuçları: Salgın en çok kadınları vurdu
İŞ-YAŞAMSalgın en çok kadınları vurdu