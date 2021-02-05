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2020-EUS sonuçları açıklandı! 2020 EUS yerleştirme sonuç sorgula! 2020-EUS sonuç sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından Ocak 2021'de yerleştirme tercih süreci gerçekleştirilen 2020-EUS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM internet sitesinde yer alan bilgiye göre tercih yapmış adaylar sonuçlarını merak ediyor. Peki 2020-EUS sonuçları nasıl nereden öğrenilir? 2020 EUS yerleştirme sonuç sorgula! 2020-EUS sonuç sorgulama ekranı

2020-EUS sonuçları açıklandı! 2020 EUS yerleştirme sonuç sorgula! 2020-EUS sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) yerleştirme tercihleri 21-26 Ocak'ta tamamlanmıştı. Tercih yapan adayların merakla beklediği 2020-EUS yerleştirme sonuçları açıklandı. 2020 EUS yerleştirme sonuç sorgula! 2020-EUS sonuç sorgulama ekranı

2020-EUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda "21-26 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 05 Şubat 2021 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir." denildi.

2020-EUS SONUÇ SORGULA

2020-EUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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