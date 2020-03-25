2020 YKS, LGS ve KPSS sınavına hazırlanan öğrenciler Türkiye'de yaşanan virüs salgını nedeniyle sınavların ertelenip ertelenmediğini merak ediyorlar. Konuyla ilgili hem ÖSYM'den hem MEB'den açıklama geldi. Peki; 2020 YKS, LGS ve KPSS sınavı ne zaman? Hangi tarihlerde yapılacak?

2020 YKS NE ZAMAN?

Koronavirüs nedeniyle eğer bir erteleme kararı çıkmazsa, ÖSYM'nin takvimine göre YKS tarihleri şöyle:

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav 135 dakika sürecek.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT),21 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika dakika sürecek.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT),21 Haziran 2020 Pazar günü saat 15.45'te başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.

2020 LGS NE ZAMAN?

LGS’ye girecek olan binlerce öğrenci, sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ‘Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı’ sonrası, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Haziran ayında yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları da tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacak. Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz” dedi.

LGS kapsamındaki Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) 2020/MS 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.

KPSS 2020 NE ZAMAN?

KPSS Lisans sınavı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz’da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz’da, 2. gün oturumları 26 Temmuz’da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül’de erişime açılacak.

Sınav başvuruları; 5-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak. Belirlenen geç başvuru günü de 9 Haziran 2020 olarak belirlendi.

KPSS ÖNLİSANS

KPSS önlisans 18 Ekim’de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım’da açıklanacak.

Sınav başvuruları; 12-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Söz konusu sınavın geç başvuru günü ise 8 Eylül 2020 olarak belirlendi.

KPSS ORTA ÖĞRETİM

2020-KPSS Ortaöğretim ise 8 Kasım 2020’de düzenlenecek. Sonuçları da 8 Aralık 2020’de adayların erişimine açılacak.

Sınav başvuruları; 21 Ağustos-7 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru fırsatı ise 22 Eylül 2020 olarak belirlendi.