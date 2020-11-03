Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başknalığı, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvurularının dün sona ereceği konusunda adayları uyarmıştı. 2020 YÖKDİL başvurusunu tamamlamış olan adaylar sınava dair detayları merak ediyor. 2020 YÖKDİL geç başvuru ne zaman yapılabilir? 2020-YÖKDİL sınavı ne zaman? 2020 YÖKDİL sınavı nerede ve saat kaçta olacak?

YÖKDİL NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL),Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)

ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında imzalanan protokol uyarınca,

ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Sınav, Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan

diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek

amacıyla; İlkbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler

alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında, Sonbahar Döneminde İngilizcede Fen

Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde

sadece Sosyal Bilimler alanında olmak üzere yılda iki kez yapılacaktır.

2020 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

2020-YÖKDİL/1 Sınavı, 1 Mart 2020 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal

Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.

2020-YÖKDİL/2 Sınavı, 13 Aralık 2020 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve

Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında

yapılacaktır.

2020 YÖKDİL SAAT KAÇTA VE NEREDE?

SINAV MERKEZLERİ KODU VE ADI

010 Adana 343 İstanbul-3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)

030 Afyonkarahisar 344 İstanbul-4

(Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)

062 Ankara-Çankaya 345 İstanbul-5 (Avcılar/Esenyurt/Beylikdüzü/Küçükçekmece)

063 Ankara-Keçiören

067 Ankara-Yenimahalle 352 İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

070 Antalya 360 Kars

090 Aydın 380 Kayseri

100 Balıkesir 410 Kocaeli

140 Bolu 420 Konya

160 Bursa 430 Kütahya

170 Çanakkale 440 Malatya

190 Çorum 450 Manisa

200 Denizli 460 Kahramanmaraş

210 Diyarbakır 480 Muğla

220 Edirne 510 Niğde

230 Elazığ 540 Sakarya

250 Erzurum 550 Samsun

260 Eskişehir 580 Sivas

270 Gaziantep 600 Tokat

310 Hatay 610 Trabzon

320 Isparta 630 Şanlıurfa

330 Mersin 650 Van

341 İstanbul-1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir) 670 Zonguldak

342 İstanbul-2

(Üsküdar/Ümraniye/Beykoz/Şile/Çekmeköy) 710 Kırıkkale

Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir.

2020 YÖKDİL GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

2020-YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 28 Ocak 2020 (Geç Başvuru Gününde yapılan

başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)

2020-YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 9 Kasım 2020 (Geç Başvuru Gününde yapılan

başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)