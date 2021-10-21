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2021 ALES/3 geç başvuruları başladı! ALES 3 geç başvuru ücreti nedir? ALES başvuru ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı duyuruyla ALES 3 başvurusunu tamamlayamayan adaylar geç başvuru günü için uyardı. ALES sınavına katılmak isteyen adaylar 2021 ALES geç başvuru ücretini araştırıyor. ALES başvuruları nasıl yapılır? ALES 3 başvuru ücreti ve başvuru ekranı

2021 ALES/3 geç başvuruları başladı! ALES 3 geç başvuru ücreti nedir? ALES başvuru ekranı

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 6-14 Ekim'de başvuru süreci tamamlanan 2021 ALES/3 için başvurusunu tamamlayamayan adaylar bugün 23.59'a kadar geç başvuru imkanından yararlanabilecek. İşte ALES başvuru kılavuzu ve başvuru ücreti hakkında merak edilenler...

2021 ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES/3 sınavı için başvuru yapacak olan adaylar sınav başvuruları internet üzerinden yapacak. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilen başvurular için başvuru kılavuzundan yardım alınabilecek.

2021 ALES 3 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2021 ALES 3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ

ALES 3 Geç Başvuru Ücreti:217,50 TL olarak belirlendi.

ALES 3 Geç başvuru ücreti ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden ödenebilir.

2021 ALES 3 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 ALES/3 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak.

ALES BAŞVURUSU İÇİN HES KODU ŞARTI

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak bugünden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. ÖSYM´den yapılan açıklamada, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin 2020-ALES Kılavuzunda yer aldığı, sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği de belirtildi.

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